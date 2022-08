Bundesliga-Start : Der Ball rollt, das Geld regiert

Die Buchmacher sind sich schon sicher. Am Ende der Fußballbundesligasaison, die am Wochenende beginnt, steht Bayern München auf dem ersten Platz, so wie es in Wirklichkeit jedes Jahr seit 2013 der Fall war. Wer einen Euro darauf setzt und recht behält, bekommt nur 1,20 Euro zurück. Zwischen den Münchnern und ihren schärfsten Rivalen liegen Welten. Für Borussia Dortmund steht die Quote bei 1 zu 9, für RB Leipzig sogar bei 1 zu 13.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Der Titelkampf verspricht bis zum letzten Spieltag im Mai 2023 nicht allzu viel Spannung. Ganz anders ist es mit der Frage, wie es ökonomisch weitergeht mit dem Profifußball in Deutschland.