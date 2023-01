Bundeskartellamt : „Wir schützen die Staatskasse vor der Plünderung“

Herr Mundt, Verbraucher fühlen sich übervorteilt, weil sinkende Großhandelspreise für Strom und Gas bei Ihnen nicht ankommen. Muss das Kartellamt eingreifen?

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Wenn Preise an den Energiebörsen sinken, sinken die Endkundenpreise nicht sofort und flächendeckend in gleichem Ausmaß. Zeitliche Verzögerungen sind normal, übrigens auch in Hochpreisphasen in die umgekehrte Richtung. Die sehr hohen Preisspitzen aus dem vergangenen Jahr schlagen sich zum Teil erst jetzt in den Endkundenpreisen nieder. Es kommt immer auf die jeweilige Beschaffungspolitik und andere Zusammenhänge an. Da gibt es keine Automatismen und deshalb auch keinen Grund, sofort von rechts­wi­dri­gem Verhalten auszugehen. Es gibt darüber eine sehr aufgeregte Debatte, und nicht alle argumentieren faktenbasiert. Und wer sich übervorteilt fühlt, sollte den Anbieter wechseln: So funktioniert Wettbewerb.

Trotzdem erwarten viele, dass das Kartellamt das Geschehen genauer unter die Lupe nimmt.

Das tun wir. Aber das bedeutet nicht, dass wir aktuelle Preiserhöhungen genehmigen müssten oder stoppen könnten. Uns haben schon Hunderte von Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Strom- und Gasrechnungen zur Prüfung zugeschickt. Das Kartellrecht ermöglicht allerdings nur unter sehr engen Voraussetzungen ein Einschreiten gegen hohe Preise. Wir haben das in der Vergangenheit bereits gemacht, etwa auf dem Fernwärme- und dem Wassermarkt. Diese Verfahren basierten aber alle auf dem klassischen Kartellrecht, weil es sich um sogenannte gefangene Kunden handelte, die ihren Monopolversorgern nicht ausweichen konnten, und die Unternehmen ihre Marktstellung für überhöhte Preise missbraucht haben.

Genau das wird jetzt auch vermutet. Wo ist der Unterschied?

Im Kartellrecht müssten wir es zunächst mit marktbeherrschenden Unternehmen zu tun haben. Das übersehen im Moment viele. Auf den Energiemärkten gibt es aber eine große Anbietervielfalt. Wir haben in Deutschland über 1000 Stromanbieter und rund 1500 Versorger, die Gas und Wärme liefern. Die Bundesregierung hat uns jetzt allerdings mit einer ganz neuen und anderen Aufgabe beauftragt: einen Missbrauch der Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme zu verhindern. Dabei geht es aber nicht unmittelbar um den Schutz des Wettbewerbs oder der Verbraucher, sondern darum, den Staat und die Steuerzahler vor einer Plünderung der Staatskasse zu bewahren.

Ist die Preisbremse so anfällig für Subventionsbetrug?

Zumindest ist die Verlockung groß. Die Preise sind für die Kunden komplett gedeckelt, wenn sie nicht mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbrauchen. Und da der Staat den Versorgern die Differenz zum tatsächlichen Preis erstattet, ergibt sich ein Anreiz, Preise stärker als notwendig nach oben zu schrauben. Die Kunden zahlen nur den gedeckelten Preis, haben also wenig Anreiz zu wechseln, und der Anbieter kann zulasten des Staates Extragewinne einstreichen. In einer so subventionierten Welt könnten sich beide Seiten wohlfühlen. Deshalb verlangt das Preisbremsen-Gesetz, dass Versorger ihre Preise nur im Einklang mit den Beschaffungskosten und regulatorischen Kosten wie Netzentgelten erhöhen dürfen.

Wie will das Kartellamt das kontrollieren?

Tatsächlich gibt es darüber einige Missverständnisse. Teils war sogar zu lesen, dass Versorger sich ihre Preiserhöhungen von uns genehmigen lassen müssen. Wir werden aber auch in Zukunft nicht zu einer Preisgenehmigungsbehörde. Ganz abgesehen davon, dass das bei rund 40 Millionen Stromverträgen und zwölf Millionen Gaslieferverträgen vollkommen illusorisch wäre. Und es geht ja nicht nur um die Verbraucherpreise, sondern wir müssen unser Augenmerk vor allem auch auf die Individualverträge der Versorger mit schätzungsweise über 50.000 verschiedenen Industriekunden richten. Unsere Aufgabe besteht darin, die wenigen schwarzen Schafe zu finden und herauszupicken.