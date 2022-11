Bundeshaushalt 2023 : Die Schuldenbremse zieht wieder

Aktualisiert am

Der Haushalt für das kommende Jahr steht. Und obwohl die Zusatzausgaben nur so sprudeln, gelingt der Koalition ein kleines Wunder.

Höheres Wohngeld, mehr Kindergeld, 49-Euro-Ticket, Bürgergeld. Alles, was die Koalition zuletzt beschlossen hat, schlägt sich im aktualisierten Haushaltsentwurf für das nächste Jahr nieder. 18 Stunden hat der zuständige Bundestagsausschuss in der Nacht zum Freitag beraten – weniger, um Posten für Posten durchzugehen, wo Ausgaben weniger wichtig sind, um mit dem so eingesparten Geld anderes finanzieren zu können. Vielmehr ging es darum, eine lange Liste von Mehrausgaben abzuhaken.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Und da ist einiges zusammengekommen, wie die Einzelpläne zeigen: Der Etat von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird gegenüber dem Regierungsentwurf von Ende Juni um 2,9 Milliarden Euro aufgestockt, vor allem um das Bürgergeld zu finanzieren, aber jeweils 200 Millionen sind zusätzlich für die Eingliederung in Arbeit und die Bundesagentur vorgesehen, da sie sich um mehr Leistungsempfänger von Grundsicherung kümmern muss. Gesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) erhält 2,4 Milliarden Euro obendrauf. Wohnungsministern Klara Geywitz (SPD) bekommt 2,3 Milliarden Euro zusätzlich.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kann nächstes Jahr 1,5 Milliarden Euro mehr ausgeben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) wurden gleichermaßen bedacht, ihre Etats werden jeweils um 1 Milliarde Euro im Vergleich zum Kabinetts­beschluss aufgestockt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) erhält den Einstieg in die Aktienrente, 10 Milliarden sind dafür vorgesehen. Sie ist auch der Grund, warum die ausgewiesenen Investitionen gegenüber dem Entwurf um 13 Milliarden Euro steigen, da die Aktienrente nach den üblichen Regeln zu diesen zählt.

Neben ihren großen Projekten hat die Koalition auch viele kleinere Vorhaben bedacht. Wie die Haushaltspolitiker Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP) berichteten, stehen für die Sanierung kommunaler Einrichtungen 400 Millionen Euro zur Verfügung. 200 Millionen Euro seien für neue Park- und Grünflächen vorgesehen, 100 Millionen Euro für den „natürlichen Klimaschutz“. Darüber hinaus kündigten sie einen Kulturpass an, „um besonders jungen Menschen Zugang zu Kultur zu ermöglichen“. Außerdem errichtete die Koalition Fonds für Amateurmusik und zur Förderung von Festivals. Für investive Kulturmaßnahmen stehen rund 550 Millionen Euro zur Verfügung, etwa um die Sanierung kultureller Einrichtungen zu unterstützen.

Alles in allem steigen die Ausgaben gegenüber der Regierungsvorlage um 31 Milliarden Euro auf 476 Milliarden Euro. Die eingeplanten Steuereinnahmen fallen zwar etwas geringer als gedacht aus, aber das wird durch andere Einnahmen überkompensiert. Das Ergebnis ist eine Nettokreditaufnahme von 45,6 Milliarden Euro – exakt so viel, wie die Schuldenregel zulässt. Strukturell darf sich der Bund mit 12,6 Milliarden Euro verschulden. Hinzu kommt eine Konjunkturkomponente. In der aktuellen Lage erhöht diese den Verschuldungsspielraum um 15,3 Milliarden.

Spielraum für künftige Regierungen geringer

Hinzu kommen Forderungen des Bundes, die mit Krediten finanziert werden. Weil sich damit seine Vermögenslage nicht ändert, sind solche Transaktionen nach der Schuldenregel ebenfalls möglich. Dies erhöht die zulässige Kreditaufnahme nochmals um 17,7 Milliarden Euro. Weil der Bund 2023 die Schuldenregel einhält, wird der Haushalt wohl keine weiteren Tilgungsverpflichtungen mit sich bringen – es sei denn, es kommt schlimmer als gedacht. Nach drei Jahren mit überschießender Neuverschuldung (2020 bis 2022) wird der Spielraum künftiger Regierungen ohnehin schon spürbar geschmälert.

Die Opposition wirft der Koalition vor, nur formal die Schuldenregel einzuhalten. Das Sondervermögen Bundeswehr und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Dämpfung der Energiepreise seien bei der ausgewiesenen Neuverschuldung nicht berücksichtigt, betonte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase. Er zeigte sich „konsterniert“, dass die Koalition den gesamten Spielraum der Schuldenbremse ausnutzt. Das sei zwar nichts Illegales. „Aber die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, heißt ja nicht, dass man sie aufnehmen muss.“ Es zeige sich, dass in dem Dreierbündnis alle bedient werden wollten. Das führe dazu, dass nicht gespart werde, was eigentlich notwendig wäre.

Der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer kritisierte, es gebe „viele Buchungstricks und viele Nebenhaushalte“. „Das ist eigentlich eine reine Farce.“ Die Linke kritisierte den Etat als sozial unausgewogen. „Krisen sind die Zeiten der schnellen Umverteilung von unten nach oben. Und dagegen tut die Bundesregierung eben viel zu wenig“, sagte ihre haushaltspolitische Sprecherin Gesine Lötzsch.