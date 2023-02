Das deutsche Steuerrecht entwickelt sich mehr und mehr zu einer Belastung für den Standort Deutschland. Aus diesem Grund sollte die Besteuerung der hiesigen Unternehmen attraktiver gestaltet werden. Mit dieser Botschaft begrüßen acht Spitzenverbände den neuen Steuerabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Nils Weith arbeitet dort erst seit Kurzem. Er kam vom Bundeswirtschaftsministerium, wo er das Steuerreferat leitete. Zuvor war er Finanzreferent in der FDP-Fraktion gewesen. Nun bastelt er mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) an einem Entlastungspaket für die deutsche Wirtschaft. Noch ist nicht entschieden, was es enthalten wird, nicht zuletzt weil die Koalitionspartner SPD und Grüne dabei ein Wörtchen mitreden können.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Für das Finanzministerium ist eines klar: „Die effektive und die nominale Steuerbelastung für Unternehmen gehören zu den höchsten im internationalen Vergleich und sollten daher im Laufe der kommenden Jahre reduziert werden“ – so formulierten es Lindners Fachleute Ende Dezember programmatisch in einem internen Diskussionspapier für ein „Wachstumspaket 2023/2024“.

Acht Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben diese Vorlage aufgegriffen und auf vier Seiten zusammengestellt, was aus ihrer Sicht zu tun wäre. Sie nennen vier Herausforderungen, die deutsche Unternehmen aktuell zu meistern haben: die Folgen der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine sowie die Transformation hin zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft. Außerdem müsse man sich dem Wettbewerb mit anderen Standorten stellen, wo es massive Subventionen gebe, unter anderem den Inflation Reduction Act in Amerika. Dort werden im Namen des Klimaschutzes 369 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren an Unternehmen fließen.

Zur Ausgangslage gehört nach Ansicht der Spitzenorganisationen, dass die Steuerbelastung der hiesigen Unternehmen im internationalen Vergleich hoch ist. Die nominelle Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften liege bei durchschnittlich etwa 30 Prozent. Im Durchschnitt der Industrieländer betrage sie nur 23,1 Prozent, in der EU sogar nur 21,2 Prozent. Bei Personengesellschaften liege die Steuerbelastung regelmäßig deutlich über 30 Prozent, in der Spitze reiche sie bis 45 Prozent. „Diese Nachteile für die hiesigen Unternehmen machen sich bei Investitionsentscheidungen immer stärker bemerkbar, nachdem Deutschland auch bei weiteren Standortfaktoren wie Energiekosten, Fachkräften, Digitalisierung und Infrastruktur zurückfällt.“

Ziel muss nach ihrer Meinung eine Anpassung der Steuerbelastung auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau sein. Eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, aber auch eine Nachbesserung der Besteuerung von Personengesellschaften könnten dazu beitragen. Zudem sollte der Ausgleich der kalten Progression jährlich statt wie bisher alle zwei Jahre erfolgen, mahnen die Verbandsvertreter. Konkret werben sie für bessere Abschreibungsbedingungen und eine großzügigere Verlustverrechnung – sowohl mit früheren als auch mit späteren Jahren. Die im Koalitionsvertrag angekündigte „Superabschreibung“, auch Investitionsprämie genannt, sollte zügig eingeführt werden.

Darüber hinaus fordern sie, die Bedingungen für Personengesellschaften zu verbessern. Das zielt auf das einbehaltene Kapital („Thesaurierungsrücklage“), aber auch auf die Option, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen. Beides müsse attraktiver ausgestaltet werden, meinen die Verbände. Außerdem regen sie an, das Außensteuergesetz zu modernisieren. Der Niedrigsteuersatz sollte auf das global vereinbarte Mindeststeuerniveau von 15 Prozent gesenkt werden. „Auf diese Weise wird enormer Befolgungsaufwand vermieden.“ Schließlich fordern die Steuerabteilungsleiter der Spitzenorganisationen, Betriebsprüfungen konsequent zu digitalisieren und zu beschleunigen sowie die Belastung durch Energie- und Stromsteuer zu senken.

In der Steuerpolitik ziehen SPD, Grüne und FDP nicht immer an einem Strang, vorsichtig formuliert. Doch zwei Sätze findet sich im Koalitionsvertrag, auf die sich Lindner berufen kann. Erstens: „Eine gute Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist elementar für den Erfolg der deutschen Wirtschaft und stärkt die Krisenfes­tigkeit.“ Zweitens: „Wir werden daher das Optionsmodell und die Thesaurierungsbesteuerung evaluieren und prüfen, inwiefern praxistaugliche Anpassungen erforderlich sind.“ Und die Investitionsprämie oder Superabschreibung für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter wurde dort sogar schon für die Jahre 2022 und 2023 angekündigt. SPD und Grüne dürften versuchen, Dinge in das Gesetz zu bringen, die ihnen wichtig sind. Denkbar wären in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug und ein höherer Mindesthebesatz in der Ge­werbesteuer.