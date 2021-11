Bundesbank : Das große Rätsel um Weidmanns Nachfolge

So mancher Name macht seit dem angekündigten Rücktritt von Jens Weidmann die Runde. Die meisten sind schon lange aus dem Spiel. Doch ein fast perfekter Kompromisskandidat zeichnet sich ab.

Noch darf geraten werden, wer Nachfolger von Bundesbankpräsident Jens Weidmann wird, der zum Jahreswechsel seinen Rückzug angekündigt hat. Der Zeitdruck legt es nahe, die Spitzenpersonalie im Zuge der Koalitionsverhandlungen zu regeln, vermutlich am Ende, wenn es um Machtbalance, Ministerien und Personen geht. Irgendwann dürften SPD, Grüne und FDP in kleiner Runde klären, wer für die Bundesbank und damit für Deutschland im obersten Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzen soll.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Da der Vertrag mit Weidmanns Stellvertreterin Claudia Buch im Frühjahr 2022 planmäßig auslaufen wird – dann sind die üblichen acht Jahre um –, haben die Ampel-Vertreter mehr Möglichkeiten, eine Lösung zu finden, die für alle drei vertretbar ist. Das soll nicht heißen, dass die Ökonomin keine Chance hat, weiterzumachen, aber das ist nicht gesetzt.

Unwahrscheinlich ist, dass Buch ganz nach oben aufsteigen wird. Zum einen verdankt sie ihren Posten Wolfgang Schäuble (CDU), dem Vorgänger von Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium. Das macht sie für die Ampel-Parteien nicht unbedingt attraktiv. Zum anderen ist der öffentliche Auftritt nicht so sehr ihre Sache. Doch das wird vom ersten Repräsentanten der Notenbank erwartet. Er muss nicht nur im EZB-Rat sachkundig zu geldpolitischen Maßnahmen reden, sondern auch den Bürgern des Landes in einfachen Worten und mit klugen Bildern erklären, weshalb welche Strategie angemessen ist.

FDP will geldpolitische Kontinuität

Schnell kursierten erste Namen für den nicht nur finanziell attraktiven Bundesbank-Posten, als der frühere Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen Rücktritt ankündigte. Doch ist der Kreis der Kandidaten anders, als viele denken. Die meisten der bisher Genannten sind aus dem Rennen. Häufig schwang in ihren Fällen die Erwartung mit, die SPD werde mit Olaf Scholz am Tor der Machtzentrale einen ihr nahestehenden Menschen zum Bundesbank-Chef befördern, der für einen anderen Kurs in der Geldpolitik sorgen könnte. Der Nochfinanzminister und voraussichtlich nächste Kanzler kann jedoch nicht daran interessiert sein, die Deutschen vor den Kopf zu stoßen, indem er ihnen eine geldpolitische Taube präsentiert. Er würde sich damit angreifbar machen, wenn die Inflationsrate nicht wie versprochen sinken sollte, sondern auf erhöhtem Niveau verharrt.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Die FDP denkt auf jeden Fall nicht daran, einen anderen Kurs an der Spitze der Bundesbank verantworten zu müssen. Ihr Vorsitzender Christian Lindner mahnt geldpolitische Kontinuität an. Die Grundlinie der Geldpolitik sollte anschlussfähig zur Mehrheit im Land bleiben, sagte er vor wenigen Tagen im Gespräch mit der F.A.Z.

Die lange Liste möglicher Kandidatinnen und Kandidaten

Ein Kandidat, der oft genannt wurde, wenn über die Weidmann-Nachfolge spekuliert wird, ist Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das in Berlin sitzt. Dass der Wirtschaftswissenschaftler tatsächlich bald nach Frankfurt ziehen wird, ist jedoch nicht zu erwarten, nicht nur, weil sein Vertrag in Berlin gerade um fünf Jahre verlängert worden ist. Er stünde eben doch zu sehr für einen Kurswechsel, um ernsthaft in die engere Wahl gezogen zu werden. Isabel Schnabel hat diesen Nachteil mit Fratzscher gemein. Die EZB-Direktorin steht für den in Deutschland heftig umstrittenen Kurs der Europäischen Zentralbank, den sie öffentlich verteidigt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde macht keine Anstalten, diese Notmaßnahme zurückzufahren, obwohl sich die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen zunehmend bemerkbar machen.