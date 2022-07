Bundesbank-Vorstand Mauderer : „Wir müssen umsteuern“

Frau Mauderer, Sie sind in der Bundesbank für Nachhaltigkeit zuständig. Gerade überlagern Themen wie Krieg, Versorgungssicherheit und Inflation alles andere. War’s das mit dem Kampf gegen den Klimawandel?

Maja Brankovic Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Im Gegenteil, mit der Invasion Russlands in der Ukraine ist deutlich geworden, dass wir zu stark abhängig von Energielieferungen sind. Und damit sehr verletzlich. Wir selbst haben nicht genug fossile Energieträger. Wir können also nur unabhängig werden, wenn wir uns von Gas, Kohle und Öl lösen. Und Energiesicherheit heißt in unserem Land: erneuerbare Energien. Der Krieg gibt Anlass dazu, die Transformation noch mal zu beschleunigen.