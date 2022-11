„Deutschlandticket“ : Bund und Länder einigen sich auf Finanzierung von 49-Euro-Ticket

Die Bürger werden im kommenden Jahr den ganzen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für 49 Euro im Monat nutzen können. Darauf hat sich am Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten geeinigt. Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets im Sommer wird es nun also nach zähem Ringen über die Finanzierung des ÖPNV ein „Deutschlandticket“ geben.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ziel sei es, den neuen deutschlandweiten Tarif schon „zum Jahreswechsel“ einzuführen, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte. Ob dies tatsächlich gelingt, daran gibt es wegen komplexer technischer Fragen Zweifel. Jedenfalls solle dies „so schnell wie möglich geschehen. Wissing sprach von der größten „ÖPNV-Tarifreform in Deutschland“, die auch in Europa einmal sei. „Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote.“

Im Streit um die Finanzierung des ÖPNV war der Bund den Ländern weiter entgegengekommen, erfüllt allerdings nicht ganz deren Forderungen von insgesamt zusätzlich 3,165 Milliarden Euro für 2022 und 2023. Die nun getroffene Einigung sieht vor, dass er zum einen die bereits versprochenen 1,5 Milliarden Euro für das Ticket übernimmt. Die Länder zahlen einen Betrag in gleicher Höhe. Zusätzlich erhöht der Bund die Regionalisierungsmittel noch in diesem Jahr um eine Milliarden Euro, zusätzlich zu den bisher schon gezahlten mehr als 10 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

In den kommenden Jahren erhöht der Bund die Zuschüsse um jeweils 3 Prozent und nicht wie bisher vereinbart lediglich um 1,8 Prozent, um die steigenden Energiekosten auszugleichen. Damit sei ein „starkes Gesamtpaket“ geschnürt worden, das alle offene Fragen beantworte, betonte Wissing. Damit sei sichergestellt, dass die Länder die Taktung erhöhen und zusätzliche Angebote machen könnten. Außerdem setzt der Verkehrsminister auf die Anziehungskraft des Tickets selbst, das in vielen Regionen Deutschlands die Kosten für ein Monatsabo deutlich reduziert: „Wir hoffen, dass das Ticket ein so großer Erfolg wird, dass wir durch die Ticketeinnahmen nochmal eine finanzielle Stärkung des ÖPNV erreichen.“

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten sich Mitte Oktober grundsätzlich auf ein 49-Euro-Ticket als Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer verständigt. Finanzfragen waren aber noch offen. Das millionenfach gekaufte 9-Euro-Ticket hatte im Juni, Juli und August für je einen Monat Fahrten in Bus und Bahn quer durch die Bundesrepublik ermöglicht.