Energie-Entlastungen : Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt

Eine Bremse für den Gas- und Strompreis, ein günstiges, deutschlandweites Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr und Unterstützung für die Kommunen bei der Unterbringen der vielen neu eingereisten Flüchtlinge: Auf diese Punkte haben sich Bund und Länder am Mittwoch in der lang erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geeinigt.

Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch nach den Beratungen, die für die Fülle an kontroversen Themen erstaunlich kurz ausgefallen waren. Als Vergleichspreis nennt der Beschluss einen aktuellen Durchschnittspreis bei neuen Gasverträgen von rund 21 Cent. Außerdem wird die Abschlagszahlung für Dezember übernommen.

Der Strompreis wird für Verbraucher bei 40 Cent gedeckt, bei Industrieunternehmen bei 13 Cent je Kilowattstunde. Für Härtefälle, insbesondere für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, stellt der Bund 12 Milliarden Euro zur Verfügung. Für kleinere und mittlere Unternehmen will der Bund noch einmal 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Auch für Verbraucher, die keine Gas- sondern etwa eine Ölheizung nutzen, soll es einen Ausgleich über die Härtefallregelung geben. Dazu müssen aber noch Regelungen getroffen werden. Dies werde jetzt zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten.

Scholz nannte zunächst keine Termine für die Umsetzung. Nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) plädierten die Bundesländer einstimmig dafür, dass die Gaspreisbremse früher als bisher geplant komme, da ansonsten eine Lücke im Januar bleibe, wo sie noch nicht gelte. Im Beschlusspapier des Bund-Länder-Gipfels heißt es dazu, die Gaspreisbremse werde wie von der Gaspreis-Kommission vorgeschlagen "zum 1. März 2023 eingeführt". Es werde aber "eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 angestrebt".

Für die beschlossene Gaspreisbremse gebe es bisher keine Blaupause, sagte Wüst, der Co-Vorsitzender der MPK ist. Auch die finanzielle Dimension dieser Maßnahme sei enorm. Trotz der Milliarden-Entlastungen würden aber noch Belastungen für die Menschen bleiben, betonte Wüst. Wichtig aber sei es, dass es dabei gerecht zugehe.

Eine deutliche Entlastung für Millionen von Pendlern wird das geplante „Deutschlandticket“ sein, auf das sich Bund und Länder nach einem monatelangen zähen Ringen um die künftige Finanzierung des ÖPNV geeinigt haben. Es soll 49 Euro kosten und vor allem als digitales Monatsticket erhältlich sein, das allerdings jederzeit kündbar ist. Ziel sei es, den neuen deutschlandweiten Tarif schon „zum Jahreswechsel“ einzuführen, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte. Ob dies tatsächlich gelingt, daran gibt es wegen komplexer technischer Fragen Zweifel. Jedenfalls solle dies „so schnell wie möglich geschehen.

Wissing sprach von der größten „ÖPNV-Tarifreform in Deutschland“, die auch in Europa einmal sei. „Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Dafür stellt der Bund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung und erhöht zusätzlich die „Regionalisierungsmittel“, über die sich der Bund an der Finanzierung des ÖPNV beteiligt. Schon ab diesem Jahr wird er zusätzlich eine Milliarde Euro zahlen, in diesem und in den kommenden Jahren erhöht der Bund die Zuschüsse um jeweils 3 Prozent und nicht wie bisher vereinbart lediglich um 1,8 Prozent. Dies geschieht vor allem, um die deutlich gestiegenen Energiekosten auszugleichen.

Entlastung gibt es auch für Kommunen bei der Versorgung der wachsenden Zahl von Geflüchteten. Der Bund zahlt den Ländern nochmals mehr Geld für die Kosten der Flüchtlingsversorgung - insgesamt zusätzlich 4,25 Milliarden Euro für die Jahre 2022 und 2023. Konkret bedeutet dies: Für die ukrainischen Flüchtlinge stellt der Bund in diesem Jahr und 2023 jeweils zusätzlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. "Für die Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen Staaten nach Deutschland kommen, wird der Bund die Länder mit einer allgemeinen flüchtlingsbezogenen Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro jährlich ab 2023 unterstützen", heißt es. Über die weitere Entwicklung sprächen Bund und Länder Ostern 2023.