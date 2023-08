Im Kampf gegen Bürokratie und eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik bereitet die Bundesregierung ein Entlastungsgesetz vor, das den Unternehmen niedrigere Kosten für die Lagerung von Dokumenten bringen soll. „Gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister werbe ich dafür, dass wir beispielsweise handels- und steuerrechtliche Aufbewah­rungs­fristen für Buchungsbelege von zehn auf sieben Jahre verkürzen“, kündigte Justizminister Marco Buschmann (FDP) an. „Berge von Papier könnten so aus den Lagern deutscher Unternehmen verschwinden und Platz für neue Ideen schaffen“, sagte der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorschlag ist laut Buschmann Teil der geplanten Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz, die er dem Bundeskabinett Ende August auf einer Klausurtagung in Meseberg vorlegen will. Er greift eine von insgesamt 442 Ideen zum Bürokratieabbau auf, die das Statistische Bundesamt im Auftrag der Regierung durch eine Abfrage unter Verbänden gesammelt hat. 157 wurden nach erster Prüfung in die „Kategorie 1“ einsortiert – für Vorschläge, die sich technisch zur Umsetzung in einem Bürokratieentlastungsgesetz eignen.

Die Liste dieser 157 Vorschläge reicht von Vereinfachungen des im Januar in Kraft getretenen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes über Vereinfachungen im Genehmigungsverfahren für Großtransporte bis hin zu einer Lockerung der 2022 verschärften Vorschriften im Nachweisgesetz. Mit diesem hatte die Ampel eine strengere Papierpflicht für Arbeitsverträge eingeführt – Vertragsdokumente in rein elektronischer Form vorzuhalten ist Arbeitgebern seither verboten. Offen ist bisher, wie viele der Vorschläge die Regierung in ihrem Gesetz tatsächlich aufgreifen will und inwieweit sie neben dem Abbau gewisser Berichts- und Dokumentationspflichten auch eine effektive Vereinfachung von Verfahren plant.

3,9 Milliarden Euro Einsparpotential

Eine Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für handels- und steuerrechtliche Belege hatte unter anderem der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) in die Abfrage eingespeist – und bei der Gelegenheit daran erinnert, dass diese schon lange auf der Tagesordnung stehe: „In einem Eckpunktepapier vom 14.12.2011 beschloss das damalige Kabinett, die Aufbewahrungsfristen für Belege nach dem Steuer-, Handels- und Sozialversicherungsrecht zu harmonisieren und auf fünf Jahre zu begrenzen.“ Das daraus resultierende Einspar­potential für die Wirtschaft sei damals mit 3,9 Milliarden Euro pro Jahr beziffert worden. Der DStV halte an der Forderung fest, die Fristen auf 5 Jahre zu verkürzen.

Auch der Mittelstandsverbund, ein genossenschaftliches Netzwerk von 230.000 Betrieben, forderte in der Verbändeabfrage eine Verkürzung der Fristen auf 5 Jahre und erläuterte dazu: Die langen Fristen erforderten „in vielen Fällen die Vorhaltung größerer Lagerflächen sowie alter Software und Hardware zum Auslesen von Daten, was große Ressourcen in den Unternehmen bindet“.

Zuletzt hatte die alte schwarz-rote Regierungskoalition unter der Regie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. Dieses 2019 beschlossene Gesetz brachte unter anderem die Einführung elektronischer Krankmeldungen für Arbeit­nehmer sowie die Zulassung elektronischer Meldenachweise für Hotelübernachtungen anstelle von Papierzetteln. Das Entlastungsvolumen des damaligen Gesamtpakets wurde mit 1,1 Milliarden Euro beziffert.