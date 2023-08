Aktualisiert am

Wuchernde Bürokratie ist heilbar. Eine Provinz in Kanada und die USA zeigen, dass sich das Vorschriften-Dickicht lichten lässt.

Hier hat sich das Vorschriften-Dickicht schon lange gelichtet: die Stadt Vancouver in der Provinz British Columbia. Bild: Picture Alliance

Überbordende Bürokratie steht im dringenden Tatverdacht, in Deutschland Fortschritt, Innovation und Wachstum zu lähmen. Die Klage darüber ist alt, injüngster Zeit aber lauter zu vernehmen. Jeder zweite Handwerker in Sachsen rät anderen Menschen davon ab, sich selbständig zu machen. Die Vorschriften fräßen zu viel Zeit, zeigt eine Umfrage der Handwerkskammer Dresden vom Frühjahr dieses Jahres. Versuche, die Bürokratie abzubauen, haben wenige Ergebnisse gebracht. Dabei zeigt der Blick in andere Länder: Es kann funktionieren.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Im Jahr 2001 kam eine Mitte-rechts-Regierung in der kanadischen Provinz British Columbia an die Macht mit dem Wahlversprechen, das Vorschriftendickicht zu lichten. Rund 30 Prozent aller Vorschriften sollten binnen drei Jahren verschwinden. Die geringere bürokratische Belastung sollte das Wirtschaftswachstum stimulieren, das seit einigen Jahren unter dem kanadischen Durchschnitt lag. Die Provinzregierung entwickelte den Plan, dass für jede neue Vorschrift, die die Regierung erließ, zwei alte zu eliminieren waren. Der Ökonom Pa­trick McLaughlin untersuchte das Vorhaben im Detail und spricht heute von einem bemerkenswerten Erfolg: Die Wirtschaft wuchs nach der Deregulierungsreform überdurchschnittlich.