Bürgergeld und Rente : Wie die Sozialpolitik die Flüchtlinge ausblendet

Fast jeder zweite Hartz-IV-Bezieher kommt nicht aus Deutschland. Davon ist in der Debatte über das Bürgergeld kaum die Rede. Das führt zu Integrations- und Finanzierungsproblemen.

Eine Frau aus der Ukraine sitzt mit einer Übersetzerin im Sommer im Jobcenter in Frankfurt am Main. Bild: Lucas Bäuml

Ob es ums Bürgergeld geht oder um die Zukunft der gesetzlichen Rente: Eine der größten Veränderungen für den deutschen Sozialstaat spielt bisher in den Reformplänen der Ampelkoalition keine sichtbare Rolle. Und sie kommt auch in den politischen Auseinandersetzungen darüber kaum vor. Diese Veränderung ist die Aufnahme und Einwanderung mehrerer Millionen Menschen aus aller Welt – verbunden mit der Frage, was daraus eigentlich jenseits von Ad-hoc-Maßnahmen für die Sozialpolitik folgt.

Genauer gesagt: Ist der Sozialstaat eigentlich richtig darauf eingestellt, dass sich der Kreis der Leistungsbezieher und -berechtigten inzwischen ganz anders zusammensetzt als noch vor wenigen Jahren? Die Antwort lautet: nein. Das betrifft gar nicht vorrangig Fragen der Finanzierbarkeit (über die sich in Verbindung mit dem Asylrecht ohnehin nur schwer diskutieren lässt). Die Sozialpolitik hat vor allem konzeptionellen Klärungsbedarf im Hinblick darauf, für wen das „Sozialstaatsversprechen“ in Zukunft eigentlich in welcher Weise gelten soll.