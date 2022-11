Arbeitsminister Heil : Die Tricks von Mister Bürgergeld

An diesem Donnerstag, neun Uhr, hat Hubertus Heil mal wieder ein wichtiges Ziel erreicht, vielleicht das wichtigste für ihn in dieser Wahlperiode. Achtzig Minuten lang debattiert der Bundestag über sein Gesetz zum neuen Bürgergeld, dann stimmen die Abgeordneten ab. Die Mehrheit der Ampelkoalition gilt als sicher; die Länder, die im Bundesrat zustimmen müssen, hofft der Arbeitsminister mit Kompromissangeboten noch herumzukriegen.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Wieder einmal steht Heil kurz vor dem Ziel. Seit er vor fünf Jahren ziemlich überraschend Minister wurde, hievte er ein Gesetzesvorhaben nach dem anderen über die parlamentarischen Hürden, ob es nun in der alten Wahlperiode die Grundrente war, zuletzt die Erhöhung des Mindestlohns oder jetzt eben das neue Bürgergeld. Kleinere Vorhaben wie das Rückkehrrecht aus Teilzeit noch gar nicht mitgerechnet, auch nicht das ständige Krisenmanagement wegen des Coronavirus oder Putins Krieg, gigantische Kurzarbeitsprogramme inklusive.

Bei den Arbeitgebern schimpfen sie über ständig neue und teure Vorschläge, die keine Rücksicht nehmen auf die Belastungen durch die Krise. Dass Heil auf der Jahrestagung ihres Verbandes im Spätsommer gar nicht erst erschien, nehmen sie ihm bis heute übel. Manche wünschen sich sogar die Vorgängerin Andrea Nahles zurück, die jetzt an der Spitze der Arbeitsagentur steht.

Alle Welt schaut auf Lindner und Habeck

Trotz der Kritik lief das alles zuletzt ziemlich geräuschlos ab. Seit sich der Überfall auf die Ukraine hierzulande zu einer Krise von Energieversorgung und Staatsfinanzen ausgewachsen hat, schaut alle Welt auf den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck und den FDP-Finanzminister Christian Lindner, umso mehr, als sich die beiden zuletzt häufig stritten. Niemand redet über Heil. Für ihn und seine Vorhaben ist das eher günstig.

Am vorigen Donnerstag sitzt er in einem Besprechungszimmer seines Ministeriums an der Berliner Wilhelmstraße, einem eher Furcht einflößenden Bau aus der Zeit des Nationalsozialismus. Er wird an diesem Tag fünfzig Jahre alt, eigentlich wollte er sich eine Woche Herbstferien gönnen.

Aber es waren Koalitionsverhandlungen im heimischen Niedersachsen, und das Bürgergeld ist ihm dann doch wichtiger als ein runder Geburtstag, zumal jetzt, wo sich die Opposition daran festgebissen hat. „Für den Arbeitsmarkt ist das Bürgergeld die größte Reform der letzten 20 Jahre“, sagt er. „Wir setzen auf Ausbildung statt Aushilfsjobs, um Menschen dauerhaft aus der Arbeitslosigkeit zu holen.“ Es klingt, als sei er ziemlich mit sich im Reinen.

Wirtschaftsverbände laufen Sturm

Dabei ist es keineswegs so, dass das alles konfliktfrei abliefe. Wirtschaftsverbände laufen regelmäßig Sturm gegen Heils Pläne, etwa zum Rechtsanspruch auf dauerhaftes Homeoffice, auch die eigenen Koalitionspartner fühlten sich oft genug von ihm überrumpelt. Es ist auch nicht so, dass er alles durchbekäme. Aber seine kleinen und größeren Provokationen setzt er doch recht geschickt ein, um hinterher noch Spielraum für Kompromisse zu haben und den anderen das Gefühl zu geben, sie hätten Schlimmeres verhindert.