Unterstützung für Arbeitslose : Deutschland lockert, Frankreich macht mehr Druck

Aktualisiert am

Pole Emploi: ein französisches Arbeitsamt in Paris. Bild: Picture Alliance

Die Bundesregierung und unionsgeführten Länder diskutieren im Vermittlungsausschuss weiter über das geplante Bürgergeld, das in Deutschland an die Stelle der Grundsicherung Hartz IV treten soll. Ein Streitpunkt ist die Lockerung von Sanktionen für Arbeitsunwillige. CDU und CSU warnen davor, dass das Vorhaben der Ampelkoalition die Anreize zur Jobsuche schmälert – ausgerechnet in Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Frankreich geht den entgegengesetzten Weg. Dort wird künftig wegen der Vielzahl an offenen Stellen der Druck zur Arbeitsaufnahme und zur Absolvierung einer Ausbildung erhöht.