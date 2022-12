Hartz-IV-Bezieher berichten : „Harte Arbeit sollte sich mehr lohnen“

Es ist die größte Arbeitsmarktreform seit 20 Jahren: Zum 1. Januar wird aus der ungeliebten Grundsicherung „Hartz IV“ das Bürgergeld. Bis kurz vor knapp haben die Ampelregierung und die Opposition um das Gesetz gerungen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz drohte mit einer Blockade und bezeichnete das Bürgergeld als „reine Traumabewältigung der SPD“. Die FDP warf der Union vor, „Fake News“ zu verbreiten. Eine Lö­sung fand sich erst im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat.

Mit der Reform sollen Leistungsbezieher nicht nur mehr Geld bekommen. Auch die Beziehung zwischen den Mitarbeitern in den Jobcentern und arbeitslosen Menschen soll sich grundlegend verändern: Sie sollen vertrauensvoller zusammenarbeiten und gemeinsam festlegen, wie es weitergeht. Nach dem Grundsatz „Ausbildung vor Aushilfsjob“ werden berufliche Weiterbildungen besser gefördert, die nachhaltige Integration in Arbeit rückt so stärker in den Fokus. Sanktionen gegen unkooperative Leistungsbezieher sind auf Druck der Union aber weiter von Beginn an möglich.

Was sagen diejenigen zu der Reform, die sie am meisten betrifft? Besuch bei einem Bildungsträger des Jobcenters Groß-Gerau sowie der Frankfurter Tafel in Höchst: Hier erzählen uns Menschen, die aktuell Arbeitslosengeld II beziehen, von ihren Erfahrungen. Wie ist es, von Hartz IV zu leben, was erwarten sie von der Re­form der Grundsicherung, welche Wünsche haben sie?

„Über die Jahre bin ich in eine Abwärtsschleife geraten“

Dejan Alimpijevic besucht seit Kurzem einen Kurs beim Bildungsträger AVM in Rüsselsheim. Im Anschluss an den Kurs, an einem kalten Mittwochmorgen, erzählt er von seiner derzeitigen Si­tuation: „Ich bin schon sehr lange aus meinem Beruf raus, über die Jahre bin ich in eine Abwärtsschleife geraten.“ Alim­pijevic hat eine Ausbildung zum Elektroniker bei Opel abgeschlossen. Dort wurde er auch übernommen, allerdings für Montagearbeit: „Da stumpft man ab“, erklärt er. Zehn Jahre lang arbeitete er am Band, bevor er schließlich kündigte: Die Arbeit sei auf Dauer zu eintönig gewesen.

Es folgten diverse befristete Aushilfsjobs, etwa in einem Umschaltwerk von Siemens, als Elektrohelfer bei Zeitarbeitsfirmen und in einem Callcenter. Dann wurde er arbeitslos. Dafür habe es mehrere Gründe gegeben, sagt Alimpijevic: „Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht ausreichend gekümmert. Das Jobcenter hat es mir auch zu einfach gemacht, es hat keinen Druck ausgeübt. Ich hätte aber Druck gebraucht, so bin ich versackt.“ Der freundliche Mann erzählt sehr offen von dem Teufelskreis, in den er dann geriet: Ohne Job werde man träge, die Trägheit wirke sich auf das Privatleben aus, auf den Körper, auf die mentale Gesundheit. Alimpijevic reflektiert: „Ich merke selbst, wie meine Sprache manchmal stockt. Es ist beängstigend, dass ich nach Worten su­che, das war früher nicht so.“

Er führt diese Entwicklung darauf zu­rück, dass Freundschaften in die Brüche gegangen sind und ihm soziale Kontakte fehlen. In dem Kurs geht es für ihn nun zunächst darum, Wege zurück in die Berufstätigkeit auszuloten. Welche Arbeit kommt überhaupt infrage? Was interessiert ihn? „Ich hatte nie das Glück, einen Job zu finden, der mich erfüllt“, sagt Alimpijevic. Das soll sich jetzt ändern. Vom Jobcenter wünscht er sich vor allem eins: eine individuellere Betreuung, die ihm Orientierung bei der Jobsuche bietet. „Ich muss erst mal ausloten, was ich machen könnte, meine Stärken erkennen.“