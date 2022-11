Jobcenter-Geschäftsführerin : „Die Debatte über die Sanktionen war überzogen“

Der Kompromiss steht: Aus „Hartz IV“ wird das „Bürgergeld“. Die Leiterin des Frankfurter Jobcenters sagt, was sie an der Reform gelungen findet – und welche Streitpunkte in der Praxis kaum eine Rolle spielen.

Frau Czernohorsky-Grüneberg, die Am­pelkoalition und die Union haben sich geeinigt: Zum Jahreswechsel soll aus der Grundsicherung „Hartz IV“ das Bürgergeld werden. Richtig so?

Ganz klar: Ja. Ich finde gut, dass die Be­ziehung zwischen dem Jobcenter und den Bürgerinnen und Bürgern 17 Jahre nach den Hartz-Reformen auf eine neue Grundlage gestellt und der Mensch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Dazu gehört auch, dass es mehr Möglichkeiten für Arbeitslose geben soll, eine Ausbildung und Qualifizierung nachzuholen, und dafür zusätzliche finanzielle Anreize geschaffen werden. Menschen dauerhaft aus der Arbeitslosigkeit zu holen ist das richtige Ziel.

Wer kommt denn überhaupt zu Ihnen ins Jobcenter?

Das ist ein breites Spektrum. Grundsätzlich erst einmal jeder, der länger als zwölf Monate arbeitslos ist und keinen An­spruch mehr auf Arbeitslosengeld I hat. Darunter sind viele Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, viele Alleinerziehende, viele Ausländer, viele Ge­ringqualifizierte ohne eine abgeschlos­sene Berufsausbildung. Neu hinzugekommen sind die Soloselbständigen, de­ren Einkommen in der Pandemie plötzlich wegbrach. Daneben gibt es nicht we­nige, die Vollzeit arbeiten, aber er­gänzend Grundsicherung beziehen, weil das Geld sonst für sie und ihre Familie nicht reicht.

Die Lage am Arbeitsmarkt ist gerade sehr günstig. Überall werden Arbeitskräfte gesucht, auch für einfachere Tätigkeiten in der Gastronomie oder im Handel. Warum finden viele Langzeitarbeitslose trotzdem keinen Job?

Da kommen oft mehrere Probleme zu­sammen: Ein großer Teil der Langzeitarbeitslosen hat Schulden oder eine schwere Erkrankung, zum Beispiel eine Suchtproblematik oder psychosoziale Nö­te. Auch eine fehlende Qualifizierung und mangelnde Motivation können eine Rolle spielen. Und manchmal ist es alles auf einmal. Dann haben die Menschen gar nicht den Kopf dafür frei, sich eine Arbeit zu suchen.

Wie können die Jobcenter in solchen Fällen helfen?

Wir machen selbst natürlich keine Sucht- oder Schuldnerberatung, aber wir bringen die Menschen mit den Beratungsstellen in Frankfurt zusammen. Wir pro­bieren selbst allerdings auch Neues aus. Seit dem letzten Jahr bieten wir in einem un­serer Jobcenter eine Beratung an, bei der es ausschließlich darum geht, Ar­beits­­losen Hilfe in ihrer aktuellen Le­bens­situation zu geben: Wir nehmen uns Zeit, besprechen mit ihnen ihre Situation und unterstützen sie bei ersten Schritten. Die Vermittlung in Arbeit spielt da noch gar keine Rolle. Sie sehen also: Auch ohne das Bürgergeld haben wir den Menschen schon in den Fokus gestellt. Deshalb ärgert es mich, wenn es manchmal heißt, wir würden die Menschen nur möglichst schnell in den erstbesten Job schieben.

Laut dem nun vereinbarten Kompromiss soll die sechsmonatige „Vertrauenszeit“, in der nach dem Willen der Bundesre­gierung fast keine Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger verhängt werden sollten, entfallen. Finden Sie das richtig?

Ich verstehe die Einigung so, dass mit dem Wegfall der Vertrauenszeit auch der Sanktionsschutz in diesem Zeitfenster auf­gehoben ist. Das heißt: Leistungskürzungen sind – wie bisher auch – vom ersten Tag an möglich. Ich hätte das Experiment Vertrauenszeit in Verbindung mit dem Kooperationsplan gewagt, in dem Arbeitsvermittler und Leistungsberechtigte gemeinsam erarbeiten und festhalten, wie der Weg zurück in den Arbeitsmarkt gelingen soll. Das hätte den Bürgern und unseren Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, eine intensive Arbeitsbeziehung aufzubauen.

Welche Rolle spielen Sanktionen denn überhaupt im Alltag der Jobcenter? Sind Sie darauf nicht angewiesen?

Eine sehr kleine. Nur gegen ganz wenige Hartz-IV-Bezieher werden überhaupt Sanktionen verhängt, das betrifft zwischen 1 und 3 Prozent. In der Regel sind das Fälle, in denen jemand nicht zum vereinbarten Termin erschienen ist. Ich persönlich fand die Debatte über die Sanktionen deshalb auch überzogen. Natürlich gibt es Menschen, die nicht arbeiten wollen. Das ist in der Beratung sehr an­spruchsvoll, und die brauchen dann auch tatsächlich einen Schubs. Es ist aber nicht die Masse. Und es war ja von vornherein klar, dass Leistungskürzungen auch im neuen Bürgergeld grundsätzlich möglich sein sollen.