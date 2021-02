Umfrage zur Corona-Politik : Das Vertrauen in Gesetze und Gerichte ist groß

Wenn ranghohe Vertreter der Justiz in diesen Tagen Bilanz über die vergangenen zwölf Monate ziehen, fällt diese meistens positiv aus: Die Judikative habe sich in der Corona-Pandemie bewährt, die dringend erforderliche eigene Digitalisierung vorangetrieben und, wenn notwendig, mit Augenmaß Korrekturen an den Maßnahmen von Bund und Ländern vorgenommen. Nun bestätigen auch Bürger diese Eigenwahrnehmung der dritten Staatsgewalt. In einer aktuellen Umfrage des Forschungsinstituts Allensbach bejahen 43 Prozent der Deutschen die Aussage, dass die Gerichte sich in der Corona-Krise ausreichend für die Sicherung der Grundrechte eingesetzt haben.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

40 Prozent können oder wollen sich nicht festlegen, wiederum 17 Prozent fühlen sich offenkundig nicht ausreichend durch die Eilbeschlüsse und Urteile der Gerichte geschützt. Das geht aus dem „Roland Rechtsreport 2021“ hervor. Die jährlich erscheinende, repräsentative Studie wird an diesem Montag veröffentlicht und liegt der F.A.Z. exklusiv vorab vor. Für sie haben die Forscher im Auftrag der Roland Rechtsschutzversicherung aus Köln im November 2020 in ganz Deutschland 1286 Personen ab 16 Jahren befragt.