Knapp dreieinhalb Monate ist es her, dass Emmanuel Macron mit Äußerungen zu Taiwan im Westen für Irritationen gesorgt hat. Während seiner Chinareise warb Frankreichs Präsident für Verständnis für Pekings Einheitsstreben und warnte die Europäer davor, sich in eine Blocklogik zwischen Amerika und China einbinden zu lassen. Später bemühte sich der Elysée-Palast darum, klarzustellen, dass die USA unverändert „Verbündete“ und das Reich der Mitte „ein Partner, ein Konkurrent und ein systemischer Rivale“ seien.

In den kommenden vier Tagen steht für Paris abermals eine Standortbestimmung an. Denn Bruno Le Maire, Finanz- und Wirtschaftsminister und einer der tonangebenden Köpfe in der französischen Regierung, reist an diesem Freitag zum „hochrangigen französisch-chinesischen Wirtschafts- und Finanzdialog“ nach Peking.

Es ist das neunte Treffen in diesem Format, das Macrons Vorgänger François Hollande und Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Jahr 2013 ins Leben gerufen haben. Le Maire wird unter anderem zusammenkommen mit Chinas Vizeministerpräsident He Lifeng – und im Geiste der Reziprozität über die bilateralen Beziehungen sprechen, wie man im französischen Wirtschaftsministerium betont. Das meint unter anderem das Drängen auf gleichberechtigte Marktzugänge.

Nicht „gegen China“

Schon seit Jahren präsentiert sich Le Maire als Verfechter einer Chinapolitik, die in Abgrenzung steht zu dem von deutscher Seite lange propagierten „Wandel durch Handel“. Dass Berlin neuerdings eine Strategie des „De-Risiking“ empfiehlt, wertet man in seinem Umfeld als Einschwenken auf die französische Linie. Tatsächlich sagte Le Maire schon unzählige Male, dass die Europäer im Handel mit China nicht länger naiv sein dürften, ihre Interessen besser verteidigen müssten und es mehr Unabhängigkeit in „Schlüsselsektoren“ brauche.

Die gemeinsam mit dem früheren Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begründete Industriepolitik etwa in der Batteriezellfertigung wertet er als Ergebnis dieses Perspektivwechsels. Das betonte Le Maire auch, als er Fox News nach Macrons umstrittenen Taiwan-Äußerungen im April ein Interview gab.

Er wies in dem US-Fernsehsender aber auch darauf hin, dass man, nur weil man Verbündeter der USA sei, nicht „gegen China“ sei – und eine Entkopplung ablehne. Mit anderen Worten: mehr europäische Souveränität und Pochen auf Reziprozität ja, Loslösung vom Reich der Mitte nein.

Sowohl-als-auch-Politik

Mehr als 2000 französische Unternehmen sind aktuell in China aktiv. Zahlenmäßig standen die Zeichen in den Wirtschaftsbeziehungen zuletzt eher auf Annäherung. Vergangenes Jahr knackte der Wert der im- und exportierten Waren erstmals die 100-Milliarden-Euro-Marke, ein Plus von mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2021. Und wie im Fall von Deutschland, das etwa das Dreifache mit China austauscht, ist der Zuwachs praktisch einzig und allein einer kräftig gestiegenen Einfuhr geschuldet. Mehr als 50 Milliarden Euro beträgt Frankreichs Handelsdefizit mit China nun.

Die Sowohl-als-auch-Politik zeigt sich ganz konkret im Umgang mit Unternehmen. Einerseits ist Paris vorgeprescht, die staatliche Förderung des Elektroauto-Absatzes künftig an Kriterien wie einen niedrigen CO 2 -Fußabdruck in der Fahrzeugherstellung knüpfen zu wollen – was ein gezielter Schlag gegen chinesische Hersteller und ihre Expansionspläne nach Europa wäre.

Andererseits hat der französische Staat als größter Einzelaktionär des Autoherstellers Renault keine Einwände erhoben gegen dessen Zusammenschluss mit dem chinesischen Wettbewerber Geely , die nun gemeinsam einen Zuliefererbetrieb mit rund 19.000 Mitarbeitern gründen. Auf seiner viertägigen Reise nach Fernost wird Le Maire denn auch das Gespräch mit Unternehmen suchen – und erklärtermaßen für Investitionen in Frankreich werben, wie man in seinem Haus erklärt.

Mehr als 2000 Airbus-Maschinen fliegen aktuell in China

Geplant ist ein Treffen mit dem Autohersteller BYD , der dem Vernehmen nach aktuell mehrere Produktionsstandorte in Europa prüft, und mit dem Rohstoffunternehmen XTC , das kürzlich bekannt gegeben hat, sich im nordfranzösischen Dünkirchen am Bau einer Fabrik für Batteriekomponenten beteiligen zu wollen.

Besonders im Fokus der Reise stehen sollen allerdings die Kosmetik- und Luftfahrtindustrie, heißt es aus Le Maires Ministerium weiter. Beides sind Branchen, in denen französische Unternehmen zu den Weltmarktführern zählen und für die China der Zukunftsmarkt schlechthin ist. Sowohl L’Oréal als auch Europas wertvollster börsennotierter Konzern LVMH mit seinen 75 Marken verdanken ihre Wachstumssaga in den vergangenen Jahren der rasant gewachsenen Mittelschicht in Fernost.

Die Luftfahrtindustrie macht nicht weniger gute Geschäfte mit China. Erst vor wenigen Tagen erteilte die chinesische Zivilluftfahrtbehörde die Zulassung für den Airbus-Hubschrauber H175. Vier davon sollen in diesem Jahr nach Fernost ausgeliefert werden. Im Rahmen von Macrons Visite im April kam eine Bestellung über 50 weitere Maschinen vom Typ H160 dazu.

Nicht anders ist das Bild im Flugzeugbau. Mehr als 2000 Airbus-Maschinen fliegen aktuell in China. Auch die Produktion im Land ist umfassend, die 2008 eingeweihte Endmontagelinie in Tianjin südöstlich von Peking war die erste überhaupt für Verkehrsflugzeuge von Airbus außerhalb Europas – und soll bis 2026 ausgebaut werden.