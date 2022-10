Hohe Gaspreise : Brüssel will Staaten zu gemeinsamem Gaseinkauf zwingen

Die Hauptstädte sollen sich am Markt nicht mehr gegenseitig überbieten und so den Preis nach oben treiben. Nach neuem EU-Gesetz sollen sie zumindest ihre Speicher gemeinsam füllen.

Das Meinungsbild nach dem Energieminister-Treffen in der vergangenen Woche in Prag war klar: Für radikale Eingriffe in den Gasmarkt gab es trotz der hohen Preise keine ausreichende Unterstützung. In einem anderen Punkt waren sich die Minister aber einig. Die EU soll künftig Gas gemeinsam einkaufen, um einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb wie in diesem Sommer zu verhindern.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Die Europäische Kommission hat dafür nun einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet, den sie am Dienstag vorlegen will. Sie will die Staaten damit verpflichten, zumindest einen Teil des Gases für die Speicher gemeinsam einzukaufen. Die Mitgliedstaaten sollen vorschreiben, dass ihre Unternehmen mindestens 15 Prozent ihres Speicherbedarfs (etwa 13,5 Milliarden Kubikmeter für die gesamte EU) über eine gemeinsame EU-Gaseinkaufsplattform erwerben.

Das geht aus einem 74 Seiten langen Entwurf für ein EU-Gesetz für die „bessere Koordinierung der Gaseinkäufe, grenzüberschreitenden Gasaustausch und zuverlässige Preisbenchmarks“ hervor, der der F.A.Z. vorliegt. Mit Speicherbedarf ist dabei die Menge gemeint, die benötigt wird, um das europäische Speicherziel von 90 Prozent Anfang November 2023 zu erreichen. Für Gas, das darüber hinaus für die Speicher oder den Verbrauch eingekauft wird, bleibt der gemeinsame Einkauf freiwillig. Gelten soll das sowohl für Pipeline-Gas als auch verflüssigtes Gas (LNG). Pipeline-Gas aus Russland ist dabei explizit vom gemeinsamen Einkauf ausgenommen.

Deutsche Kehrtwende

Die Kommission reagiert auf die Erfahrungen dieses Sommers, als allen voran Deutschland den Markt faktisch „leergekauft“ hatte, um seine Gasspeicher so schnell wie möglich zu füllen. Das führte auch zu einem regelrechten Überbietungswettbewerb der EU-Staaten untereinander. Der Preis für die als Referenz geltenden TTF-Terminkontrakte stieg auf deutlich mehr als 300 Euro je Megawattstunde. Inzwischen ist er wieder klar unter 150 Euro gesunken. Als „normal“ galten vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs 20 Euro.

Die Kommission dringt schon seit Monaten auf den gemeinsamen Einkauf von Gas. Deutschland hatte sich aber lange dagegen gesperrt, in der vergangenen Woche aber dann in einem gemeinsam mit der niederländischen Regierung eine Kehrtwende vollzogen und sich hinter den Ansatz gestellt.

Zu dem Vorschlag für den gemeinsamen Gaseinkauf gehört auch, dass Unternehmen, die Gas in großem Stil auf eigene Rechnung einkaufen, das transparent machen. Die EU-Kommission kann dann von den jeweiligen Mitgliedstaaten verlangen einzuschreiten, wenn so der gemeinsame Gaseinkauf gestört werden könnte. Die neuen Regeln sollen noch im November von den Mitgliedstaaten verabschiedet werden, damit die EU zumindest auf den Winter 2023/2024 gut vorbereitet ist. Gelten sollen die EU-Regeln zunächst ein Jahr.

Preisobergrenze nur als Notmaßnahme

Die Kommission reagiert zudem auf die Kritik an der TTF-Benchmark für die Gaspreise. Der TTF bilde Nachfrage und Angebot am Gasmarkt nicht mehr akkurat ab, weil er am Preis für Pipeline-Gas hängt, die EU inzwischen aber viel LNG einführe, hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon vor zwei Wochen kritisiert. Der TTF bilde vor allem die Knappheit in Nordwesteuropa durch die Unterbrechung der russischen Lieferungen ab, heißt es in dem Entwurf der EU-Verordnung.

Das führt dazu, dass die Verbraucher mutmaßlich zu viel zahlen. Die europäische Energieagentur ACER soll deshalb bis spätestens Anfang März 2023 einen neuen Index auf Basis von LNG erarbeiten, der dann zumindest als Referenz für den Preis für verflüssigtes Gas gelten soll. Ob sich der neue Index tatsächlich durchsetzen kann, wird allerdings am Ende der Markt entscheiden.

Darüber hinaus wird die Kommission ermächtigt, für einen Zeitraum von maximal drei Monaten einen Preiskorridor für den TTF einzuziehen, um extrem Gaspreise wie im Sommer zu verhindern. Dieser Schritt ist aber ausdrücklich als „letztes Mittel“ vorgesehen.

Zudem muss der Ministerrat der Staaten zustimmen, wenn die Kommission einen solchen „dynamischen Höchstpreis“ festlegen will, zu dem unter bestimmten Bedingungen Transaktionen auf den TTF-Spotmärkten stattfinden können. Der Höchstpreis muss dabei nach dem Entwurf so festgelegt werden, dass die Versorgungssicherheit der EU nicht gefährdet ist. Gedacht ist das als Übergangsregelung bis der neue LNG-Index greift.

Pflicht zur Solidarität

Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten sich im Fall von Gasengpässen solidarisch unterstützen, will die Kommission auch dann zur gegenseitige Hilfen verpflichten, wenn sie noch kein sogenanntes Solidaritätsabkommen dafür abgeschlossen haben. Das EU-Recht verpflichtet sie eigentlich schon seit 2018 dazu. Es gibt bisher aber nur eine Handvoll solcher Abkommen. Deutschland hat Abkommen mit Dänemark und Österreich abgeschlossen, nicht aber mit seinen anderen Nachbarstaaten. Brüssel will die Abkommen zudem so erweitern, dass alle Staaten Zugang zu LNG bekommen. Wie das knappe Gas unter den Mitgliedstaaten verteilt wird, soll der Ministerrat der Staaten entscheiden. Wenn es keine anderen Vereinbarungen gibt, soll der durchschnittliche Marktpreis der 30 Tage vor der Bitte um Hilfe als Grundlage für die Lieferung von einem an den anderen Staat gelten.

Mehr zum Thema 1/

Vom Tisch ist damit zumindest zunächst die Idee, das sogenannte iberische Modell aus die gesamte EU auszuweiten, wie es von der Leyen noch vor zwei Wochen ins Spiel gebracht hat. Das sieht vor, dass nur der Gaspreis für die Erzeugung von Strom gedeckelt wird. Die Differenz zwischen dem Marktpreis für Gas und dem Preisdeckel müssten dann die Staaten zahlen. Spanien und Portugal haben das schon eingeführt. Kritiker wie die Bundesregierung bemängeln, dass das zu einem Anstieg der Nachfrage führt, was die EU derzeit eigentlich vermeiden müsse.

Die Staats- und Regierungschefs werden auf ihrem Gipfel Ende dieser Woche abermals über die hohen Gaspreise beraten. Dort kursieren nach wie vor viel weitergehende Ideen, wie ein Gaspreisdeckel für die Einfuhr von Gas.