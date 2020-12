Frist verlängt : Brüssel und London wollen weiter verhandeln

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben sich auf eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche verständigt. Sie hätten ihre jeweiligen Verhandlungsteams beauftragt, die Unterredungen fortzuführen, erklärten von der Leyen und Johnson am Sonntag nach einem gemeinsamen Telefongespräch. Es lohne sich, den Weg mit zusätzlichen Anstrengungen weiter zu gehen und zu prüfen, „ob ein Abkommen zu diesem späten Zeitpunkt noch erreicht werden kann“. Dies gelte trotz der allgemeinen Erschöpfung und obwohl die bisherige Frist verpasst worden sei, so von der Leyen. Eine neue Frist wurde nicht genannt.

Eigentlich sollte an diesem Sonntag endgültig über einen Vertrag zwischen Großbritannien und der EU entschieden werden, der die künftigen Beziehungen regelt. Doch wie so oft in den zähen Brexit-Gesprächen wird nun auch diese selbstgesetzte Frist abermals verlängert.

Bereits am Sonntagmorgen war der britische Chefunterhändler David Frost im Hauptquartier der Europäischen Kommission eingetroffen, um seinen EU-Kollegen Michel Barnier zu treffen. Anschließend telefonierten Johnson und von der Leyen miteinander.

Am Samstag hatte Johnson einen „No Deal“, also ein endgültiges Scheitern der Gespräche, noch als „sehr, sehr wahrscheinlich“ bezeichnet. Auch noch am Samstagabend hieß es aus britischen Regierungskreisen, das Angebot der EU sei weiterhin inakzeptabel. Nun geht es trotzdem in die Verlängerung.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Übergangsphase ist es bisher nicht gelungen, ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem endgültigen Brexit auszuhandeln. Ohne Einigung würden im beiderseitigen Handel zum Jahreswechsel Zölle erhoben – mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.

Inzwischen ist die Zeit für die rechtzeitige Ratifizierung eines Abkommens bis zum Jahresende äußerst knapp. Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen sind nach wie vor faire Wettbewerbsbedingungen, die Kontrolle eines künftigen Abkommens und die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Aus EU-Kreisen verlautete am Sonntag, hier habe es seit Freitag trotz einiger allgemeiner Fortschritte keine Einigung gegeben.

Am Samstag war bekannt geworden, dass die britische Regierung sogar vier Schiffe der Royal Navy für den Schutz ihrer Gewässer vor EU-Fischkuttern im Fall eines No-Deal-Brexits bereithält. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in London. Die Patrouillenboote der Marine könnten neben anderen Aufgaben dazu eingesetzt werden, um EU-Fischerboote abzuwehren, sagte der Sprecher. Wenn nötig, auch rund um die Uhr.