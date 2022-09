F.A.Z. exklusiv : Brüssel plant Solidaritätsabgabe von einem Drittel auf Übergewinne

Aktualisiert am

Nicht nur Stromerzeuger, auch Öl- und Gaskonzerne und Raffinerien erzielen derzeit Rekordgewinne. Die Kommission will deshalb bei beiden einen Teil der unerwarteten Gewinne abschöpfen.

Wehende Europaflaggen vor dem Sitz der Kommission in Brüssel. Bild: dpa

Die Öl-, Gas- und Treibstoffkonzerne sollen in diesem Jahr eine Solidaritätsabgabe von einem Drittel ihrer wegen der hohen Energiepreise erzielten Übergewinne zahlen. Sie sollen so ebenso wie die Stromkonzerne einen Beitrag leisten, um die Folgen der Energiekrise für Haushalte und Unternehmen abzufedern. Das geht aus einem internen Entwurf für ein EU-Gesetz hervor, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für diesen Dienstag angekündigt hat. Der Entwurf liegt der F.A.Z. vor. Die Solidaritätsabgabe soll eine Mindestabgabe sein. Die Mitgliedstaaten könnten also auch mehr als ein Drittel abschöpfen.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Die Abgabe soll nach dem Entwurf nur einmal erhoben werden. Sollte sich die Situation an den Energiemärkten nicht ändern, sieht die Kommission jedoch die Option vor, auch 2023 eine Solidaritätsabgabe zu erheben. Die Behörde begründet ihren Vorstoß mit den „über das Ergebnis der üblichen Geschäftsaktivitäten“ hinausgehenden Gewinnen, die der fossile Sektor – genauso wie die Stromkonzerne – wegen der stark gestiegenen Preise erziele.

Einnahmen für bedürftige Haushalte und Unternehmen

Die Gewinne in der Öl-, Gas-, Kohle- und Raffineriebranche könnten sich bis Ende des Jahres verfünffachen, heißt es in dem Papier. Als Grundlage für die Berechnung der Übergewinne sollen die Durchschnittsgewinne der drei vorausgehenden Jahre inklusive eines begrenzten „Freibetrags“ herangezogen werden. Die Höhe der Abgabe kann sich in dem endgültigen Gesetzesvorschlag noch ändern.

Mehr zum Thema 1/

Die Kommission hat in dem Entwurf, der Basis für die abschließenden internen Beratungen über das sensible Gesetz war, alle Zahlen entfernt und durch „XXX“ ersetzt. Damit wollte sie verhindern, dass sie vorab „durchgestochen“ werden. Sie hat dabei aber offenbar übersehen, dass es an einer Stelle nach wie vor heißt, die Abgabe solle „auf ein Drittel der Übergewinne begrenzt“ werden.

Die Einnahmen aus der neuen Abgabe sollen an bedürftige Haushalte und Unternehmen, aber auch die Senkung des Energieverbrauchs fließen. Das Gesetz, das die Staaten mit qualifizierter Mehrheit annehmen müssen, enthält zudem die erwarteten Vorschläge zur Abschöpfung der Sondergewinne von Stromkonzernen sowie Stromsparziele für die EU-Staaten.