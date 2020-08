Britischer Fußballclub : Bieter für Newcastle im Zwielicht

Verwirrung um das auf 280 Millionen Pfund (311 Millionen Euro) geschätzte Gebot für einen europäischen Fußballclub: Aus dem Rennen um den englischen Erstliga-Verein Newcastle United, im Besitz von Mike Ashley, dürfte sich die Bellagraph Nova Group (BN) aus Singapur spätestens am Wochenende selbst torpediert haben. Denn die Liste der Ungereimtheiten um die Gesellschaft, deren angeblich 23.000 Mitarbeiter in 31 Tochterunternehmen 12 Milliarden Dollar Jahresumsatz für die Eigentümer Nelson und Terence Loh erzielen, wächst.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

So hätten BN-Manager beispielsweise mehrere Fotos mit dem früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama am Computer gefälscht, meldet die staatliche „The Straits Times“. Bilder von seiner Werbereise nach Singapur verlegten sie dank Bildbearbeitung kurzerhand nach Paris und modellierten Terence und Nelson Loh, die früher für die Bank JPMorgan arbeiteten, an Obamas Seite ins Bild. Das Original war Mitte Dezember bei einer Veranstaltung, die ein anderes Unternehmen der Loh-Vettern mitfinanzierte, in Singapur entstanden – ohne die Lohs. So geht es weiter. Die Agentur Reuters hat die auf der BN-Website angegebene Firmenanschrift „10 Place Vendôme“ neben dem Ritz Carlton, Chanel und Louis Vuitton in Paris gesucht – und nichts gefunden. Auf Instagram sprach BN davon, sie halte „den Weltrekord von zehntausend Charterflugzeugen“ die zum Mieten bereitstünden – eine Zahl, die vollkommen absurd ist. Das Management von Alan Shearer dementierte inzwischen, die britische Fußballikone unterstütze das Übernahmeangebot von BN für Newcastle, was BN in einer Meldung vergangene Woche behauptet hatte.

Auch die Behauptung des BN-Sprechers Nereides Antonio Giamundo de Bourbon, man stehe mit Christiano Ronaldo in direktem Kontakt, löste sich nach Recherchen der britischen Zeitung „The Telegraph“ in Luft auf. Die Roboter-Firma Netx aus dem Konglomerat ist, anders als angegeben, weder in Singapur noch in New York an der Börse. Ihre Gründung sei im Gespräch mit Obama im vergangenen Dezember angestoßen worden, heißt es auf der BN-Website. Seit Ausbruch von Corona habe Netx Roboter an Mitarbeiter im Gesundheitswesen global ausgeliefert, die „mehr als 80000 Patienten schützten“. Und schließlich wolle das Singapurer Fintech HydraX, auch ein Tochterunternehmen von BN, laut Muttergesellschaft ein Handelssystem für die Singapurer Börse einführen, was die Börse und HydraX inzwischen über Reuters dementierten.