Auf dem britischen Zeitungsmarkt vollzieht sich eine überraschende Wende. Nach einem erbitterten Streit um Schulden der Barclay-Familie von angeblich fast einer Milliarde Pfund hat die britische Großbank Lloyds Banking Group einen Zwangsverwalter mit dem Verkauf der einflussreichen Zeitungen „Daily Telegraph“ und „Sunday Telegraph“ sowie des Magazins „The Spectator“ beauftragt.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Lloyds hat offensichtlich die Geduld mit den bei ihr verschuldeten Eigentümern der Telegraph Media Group (TMG) verloren. Die Restrukturierungs- und Beratungsgesellschaft AlixPartners hat im Auftrag von Lloyds die Kontrolle über die auf den Bermudas registrierte Holding B.UK der Barclay-Familie übernommen, welche über eine komplizierte Struktur die Aktien der TMG und der Spectator Ltd. hält. Die Investmentbank Lazard soll beim Verkauf beraten. In der Branche wird ein intensives Interesse an den Zeitungstiteln erwartet.

Hintergrund der überraschenden Entwicklung sind Altschulden der Brüder Frederick und David Barclay, zweier Milliardäre, denen neben anderen Beteiligungen auch das Londoner Hotel The Ritz gehörte. David ist mittlerweile verstorben. Die Zwillingsbrüder hatten die „Telegraph“-Mediengruppe 2004 nach einem Bieterkampf unter anderem mit dem deutschen Axel Springer Verlag für gut 660 Millionen Pfund gekauft. Sie hatten damals hohe Kredite bei der Royal Bank of Scotland aufgenommen, die nach der Finanzkrise Lloyds übernahm und zum Großteil abgeschrieben hat. In britischen Medien ist jetzt die Rede von fast einer Milliarde Pfund Schulden. Zuvor war das Ausmaß dieser Verschuldung nicht bekannt gewesen.

Zeitungen sollen mit genug Kapital ausgestattet sein

Der Wert der beiden Zeitungen „Daily Telegraph“ und „Sunday Telegraph“, die für ihre konservative politische Linie bekannt sind und Einfluss auf die regierende Tory-Partei besitzen, wird auf bis zu 700 Millionen Pfund geschätzt. Die TMG wurde zwar einem Zwangsverwalter unterstellt, soll aber nicht in ein Insolvenzverfahren gehen. Ein Sprecher der Barclay-Familie ließ sich mit den Worten zitieren, die „fraglichen Darlehen sind verbunden mit der Eigentümerstruktur der Familie für ihre Medienwerte“. Sie würden „in keiner Weise die Operationen oder die finanzielle Stabilität der Telegraph Media Group betreffen“. Die Unternehmen im Barclay-Portfolio seien weiterhin stark und „gut mit Kapital ausgestattet, mit minimalen Schulden und starker Liquidität“. Auch ein Sprecher von AlixPartners stellte klar, dass die Zwangsverwaltung nicht mit der finanziellen Situation der TMG zusammenhänge.

In der Medienbranche gelten die beiden „Telegraph“-Titel und der „Spectator“ als profitabel durch ein recht gut laufendes Anzeigengeschäft und Abo-Erlöse. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die TMG ihren Umsatz um 4 Prozent auf 245 Millionen Pfund gesteigert und fast 30 Millionen Gewinn ausgewiesen. Ihre Auflagenhöhe geben die „Telegraph“-Medien, wie einige andere Zeitungen auch, seit 2020 nicht mehr der offiziellen Auflagenprüfstelle ABC bekannt. Laut den letzten gemeldeten Zahlen hatte der „Daily Telegraph“ Ende 2019 eine verkaufte Auflage von 317.000 Exemplaren, beim „Sunday Telegraph“ waren es 248.00 Exemplare. Seitdem dürfte die Printauflage weiter gesunken sein, während die Digitalabonnements zulegen. Der „Spectator“, die auf einen Absatz von rund 100.000 (Print und digital) kommt, ist besonders erfolgreich unter den politischen Wochenmagazinen.

Laut Einschätzung der „Times“, die zum konkurrierenden Medienkonzern von Rupert Murdoch gehört, dürfte es zu einem Bietergefecht um die Zeitungstitel der Barclay-Familie kommen. Die Zeitung stellte eine ganze Reihe von Namen möglicher Interessenten in den Raum, darunter die Associated Newspapers-Gruppe (DMGT), zu der die auflagenstarke rechte „Daily Mail“ gehört, sowie der deutsche Springer-Verlag („Bild“, „Welt“, „Politico“). Ein Kauf durch die Daily-Mail-Gruppe könnte auf wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten stoßen. Auch der niederländische Mediahuis-Konzern („De Telegraaf“, „Irish Independent“) wird als möglicher Bieter gehandelt. Vorsitzender von Mediahuis ist Murdoch MacLennan, ein früherer Chef der TMG.

Die Staatsfonds aus Qatar und Saudi-Arabien könnten am „Telegraph“ ebenfalls interessiert sein, wird in London spekuliert, ebenso der konservative Hedgefonds-Manager und Brexit-Unterstützer Paul Marshall, der in den Sender GB News investiert hat. Der tschechische Investor Daniel Křetínský, ein Großaktionär der Royal Mail, hat vor Jahren schon mal öffentlich Interesse geäußert.

Für die Barclay-Familie ist der Verlust der „Telegraph“-Gruppe ein finanzieller Verlust und ein Imageschaden. Die Familie ist in den vergangenen Jahren durch peinlichen öffentlichen Zwist aufgefallen und intern tief zerstritten. 2020 verklagte Frederick Barclay die Söhne seines Bruders. Der heute 88-Jährige beschuldigte seine Neffen Alistar, Aidan und Howard, ihn und seine Tochter im Hotel Ritz mit einer illegalen Wanze abgehört zu haben. Aidan und Howard Barclay saßen bis diese Woche im Vorstand der Telegraph Media Group. Direkt nach Übernahme der Kontrolle hat AlixPartners sie dort rausgeworfen.