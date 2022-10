Aktualisiert am

Regierungskrise in London : Schatzkanzler Hunt kündigt finanzpolitische Kehrtwende an

Um das Chaos auf den Finanzmärkten zu bewältigen, kündigt der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt eine politische 180-Grad-Wende an. Damit bleibt von Liz Truss’ ursprünglichen Plänen kaum etwas übrig.

Schatzkanzler Jeremy Hunt am Montag in der Downing Street Bild: Reuters

Die britische Regierung von Premierministerin Liz Truss zieht den Großteil ihrer kürzlich angekündigten Steuererleichterungen zurück, um das Finanzchaos im Land zu bewältigen. Außerdem soll die Laufzeit des staatlichen Energiepreisdeckels verkürzt werden, wie der neue Finanzminister Jeremy Hunt am Montag in einer kurzfristig anberaumten Erklärung zum Haushalt des Landes ankündigte. „Das wichtigste Ziel für unser Land ist jetzt Stabilität“, sagte der Schatzkanzler.

Der staatliche Energiepreisdeckel war für eine Dauer von zwei Jahren vorgesehen. Nun soll er vorerst auf die Dauer von sechs Monaten begrenzt werden. Die konservative Regierung hatte zudem Ende September angekündigt, den Basis-Satz bei der Einkommenssteuer von 20 auf 19 Prozent zu senken, eine zuvor geplante Erhöhung der Unternehmenssteuer einzukassieren und weitere Steuererleichterungen zu gewähren. Das alles wird nun fallengelassen.

Hintergrund für die 180-Grad-Wende ist, dass die Finanzmärkte nach der Ankündigung massiver Steuererleichterungen ohne einen Plan zur Gegenfinanzierung verrückt gespielt hatten. Das Vertrauen der Anleger in die britische Regierung schien völlig verloren. Das Pfund fuhr im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller. Die Bank of England musste mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärften für viele Hausbesitzer die Krise der Lebenshaltungskosten.

Selbst Biden äußert sich zu Truss

Am Freitag hatte Truss ihren bisherigen Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen, eine teilweise Abkehr von ihrer Steuerpolitik angekündigt und Hunt berufen. Nun legte sie nach. Ob Truss damit ihr Amt noch retten kann, gilt als fraglich. Besonders die Deckelung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen galt als ihr wichtigstes politisches Projekt. Dass sie hier nun auch noch zurückrudern muss, gilt als Eingeständnis eines Totalversagens.

Truss steht seit Tagen massiv unter Druck. Sogar der amerikanische Präsident Joe Biden kritisierte ihre inzwischen verworfenen Steuerpläne. Biden sagte am Wochenende während eines Besuchs im Bundesstaat Oregon, er sei nicht einverstanden gewesen mit dem Ansatz, in Zeiten wie diesen Steuererleichterungen für Superreiche auf den Weg zu bringen. „Ich war nicht der einzige, der dies für einen Fehler hielt.“ Es sei aber nicht an ihm, sondern an Großbritannien, darüber zu urteilen.

Biden äußerte sich in Portland während eines Stopps in einem Eiscafé vor Reportern. Dass ein US-Präsident eine innenpolitische Entscheidung eines engen Verbündeten derart deutlich kritisiert, ist ungewöhnlich.

Truss ringt nach nur wenigen Wochen als Regierungschefin um ihr Amt. Sie hatte sich in einer parteiinternen Wahl als Nachfolgerin des britischen Premiers Boris Johnson durchgesetzt – in erster Linie, weil sie massive Steuererleichterungen versprach. Diese Vorhaben sind jedoch dabei, krachend zu scheitern, weil Pläne zur Gegenfinanzierung fehlen. Die Finanzmärkte reagierten mit heftigen Turbulenzen. Daraufhin legte Truss mehrere Kehrtwenden hin: Erst nahm sie die Streichung des Spitzensteuersatzes zurück, dann verabschiedete sie sich am Freitag nicht nur von ihrem Finanzminister, sondern auch von einer geplanten Steuererleichterung bei der Unternehmensteuer.

Die Pläne hatten zu Unruhe an den Finanzmärkten und massivem Unmut auch in der konservativen Regierungspartei geführt. Truss sah sich auch nach der Aufgabe weiter harscher Kritik und Rufen nach ihrer Ablösung ausgesetzt. Britische Medien spekulierten am Wochenende bereits über ihre Nachfolge.