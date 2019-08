Angst vor Chaos-Brexit : Britische Regierung bereitet Rettungsplan für Unternehmen vor

Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Times“ arbeitet das Kabinett von Boris Johnson an einem Rettungs-Fonds für Firmen, die im Falle eines No-Deal-Brexits besonders gefährdet wären. Auch in Deutschland werden Forderungen nach Notfallplänen laut.

Die britische Regierung arbeitet nach einem Medienbericht an Plänen für einen Rettungs-Fonds zur Unterstützung von Unternehmen im Falle eines ungeregelten Brexit. Es gebe eine geheime Liste großer Arbeitgeber, die am meisten von einem chaotischen Ausstieg aus der Europäischen Union gefährdet seien, berichtete die Zeitung „Times“. Am stärksten betroffen werden voraussichtlich der Bausektor und das verarbeitende Gewerbe sein.

Das Blatt schrieb, der Plan mit dem Decknamen „Operation Eisvogel“ solle kommende Woche im Kabinett besprochen werden. Michael Gove, der die Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit leitet, bestätigte zum ersten Mal, dass die Minister tatsächlich an einem Paket arbeiten, um kollapsgefährdeten Unternehmen zu helfen. Experten sehen in einem ungeregelten Brexit eine Gefahr für die globale Wirtschaft, insbesondere aber die britische.

In Berlin forderte unterdessen der Arbeitgeberverband Gesamtmetall eine Ausweitung der Kurzarbeit für den Fall einer Wirtschaftskrise. „Kein Mensch weiß heute, was passiert, wenn die Produktion auch hier in Deutschland – zum Beispiel nach einem harten Brexit – massiv stocken würde. Wir sollten darauf vorbereitet sein, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er forderte eine Verordnungsermächtigung, um Regelungen zur Kurzarbeit innerhalb weniger Tage per Kabinettsbeschluss in Kraft zu setzen. Neben dem Brexit nannte Zander einen Handelskrieg oder einen militärischen Konflikt mit dem Iran als mögliche Risiken.