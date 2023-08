Britische Identität : Kaffee überholt Tee in England

Das Selbstbild der Briten als große Teetrinkernation bröckelt. Der 5-Uhr-Tee war lange ein Ritual, das fast alle Schichten im Lande verband. „Fancy a cuppa?“ (Lust auf eine Tasse?) – so lautete eine gängige Begrüßung für Gäste, und es war klar, was als Inhalt gemeint war. Nun aber zeigen neue Zahlen zum Konsum, dass der Kaffee dem Tee den Rang abgelaufen hat. 63 Prozent der Briten trinken regelmäßig das Getränk aus den gerösteten Bohnen, verglichen mit 59 Prozent regelmäßigen Teetrinkern im Königreich, ergab eine globale Konsumentenstudie von Statista.

Pro Tag genießen sie auf der Insel fast 100 Millionen Tassen Kaffee, teilt die British Coffee Association mit. 533 Millionen Packungen kauften die Bürger vergangenes Jahr in Supermärkten, dagegen nur noch 287 Millionen Packungen mit Tee. Außenhandelsdaten zeigen, dass die Menge des eingeführten Tees seit einiger Zeit tendenziell rückläufig ist. Vor zehn Jahren importierte das Land noch mehr als 150 Millionen Tonnen Teeblätter und -beutel, inzwischen sind es noch etwa 130 Millionen Tonnen pro Jahr.

Gut eine Viertelmilliarde Pfund geben die Briten jährlich für ihre Teeimporte aus. Die ersten Aufgüsse – damals in einer Zeitungsanzeige „China Drink alias Tee“ genannt – konsumierte man wohl im frühen 17. Jahrhundert auf der Insel. Richtig populär wurde Tee unter König Charles II. nach seiner Heirat mit Ka­tharina von Braganza 1662.

Cafés boomen, Teestuben werden zur Nische

Zu dieser Zeit war aber auch schon Kaffee auf der Insel bekannt. Laut dem Autor Samuel Pepys hatte ein jüdischer Händler 1650 in Oxford das „The Grand Coffee“ gegründet. Inzwischen gehen vier von fünf Briten zumindest ab und zu mal in einen Coffeeshop und jeder Sechste sogar täglich, sei es zu Costa Coffee (mit 13.500 Filialen auf der Insel), Starbucks (1200 Filialen), Caffè Nero (635) oder anderen Ketten für die gerösteten Bohnen.

Die Cafés boomen an den Einkaufsstraßen, sie okkupieren immer mehr verlassene Ladengeschäfte. Spezielle Teeliebhaberstuben sind dagegen nur in Nischen zu finden. Die „Times“ zitierte einen Esskulturspezialisten, dass Tee inzwischen „überholt“ sei, was eine große Debatte unter Lesern auch in anderen Medien auslöste. „Was passiert nur mit unserer Identität?“, fragte die Londoner Zeitung, die daran erinnerte, dass der Verlust der amerikanischen Kolonien auch mit einer Revolte gegen eine Teesteuer begann.

Unternehmen können mit Tee trotzdem noch Geld verdienen

Zwar mag das Getränk heute ein bisschen altmodisch erscheinen, doch lässt sich damit immer noch gutes Geld verdienen, demon­s­trieren Unternehmen wie Yorkshire Tea oder Clipper. Unilever hat vor zwei Jahren seine Teesparte zum Verkauf gestellt, weil der Konsumgüterriese meinte, traditionelle Schwarzteetrinker seien eine eher aussterbende Spezies. Die jüngeren Leute tränken lieber Kaffee, grünen Tee oder andere modische Kräutergebräus, so der damalige Konzernchef Alan Jope.

Ganz wertlos ist das Teegeschäft damit aber beileibe nicht. Immerhin 3,8 Milliarden Pfund zahlte die europäischen Private-Equity-Firma CVC Capital für Unilevers Teesparte mit Marken wie PG Tips, Brooke Bond und Pukka. So schnell werden sie das Teetrinken auf der Insel wohl nicht aufgeben.