Folgen des Brexits : Was passiert, wenn die Verhandlungen scheitern?

London hat indirekt mit einem Abbruch der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen gedroht. Der britische Premierminister Boris Johnson beklagte am Freitag, dass sich die EU zu wenig bewege. Auf EU-Seite gehört Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu denen, die ebenfalls hoch pokern und besonders hart auftreten. Die Zeit wird nun extrem knapp. Ende des Jahres läuft die Brexit-Übergangsfrist aus.

Falls die Verhandlungen endgültig scheitern würden, was passiert dann vom 1. Januar 2021 an mit den wirtschaftlichen Beziehungen?

Ohne Freihandelsabkommen würden für den Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten, und es würden auf viele Waren Zölle fällig. Das wäre schmerzhaft für beide Seiten, zumal manche Produkte bisher gleich mehrfach den Kanal queren, um weiterverarbeitet zu werden. „Seitens der EU würde ein No-Deal wohl neue Handelsbarrieren – Zölle, bürokratische Hürden, Inspektionen – bedeuten“, sagt Gabriel Felbermayr, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. „Seitens des Vereinigten Königreiches kommt es sehr darauf an, wie London einen harten Brexit umsetzt. Niemand zwingt die Briten, hohe Barrieren aufzubauen, die vor allem ihnen selbst schaden würden.“ Dass es nach dem 1. Januar an den Grenzen Staus geben würde, war aber ohnehin immer klar. Zollerklärungen und Kontrollen, auch von Normen und Standards etwa zum Tier- und Gesundheitsschutz, lassen sich mit einem Freihandelsabkommen nicht vermeiden.

Was würde sich mit WTO-Zöllen besonders verteuern?

Das durchschnittliche Zollniveau gegenüber Drittländern liegt unter 5 Prozent. Das wäre zu verkraften. Schmerzhaft wäre es aber für die Autoindustrie. Der Zollsatz für Autos beträgt 10 Prozent, der für Autoteile 4,5 Prozent. Das summiert sich allein für die Branche auf Milliardensummen. „Die höchsten WTO-Zölle gibt es im Agrarsektor“, erklärt Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. „Im Mittel sind es dort etwa 15 Prozent.“ Bitter wären die WTO-Zollsätze für Liebhaber von englischem Blauschimmel- oder Cheddar-Käse. Die Zollsätze für Milchprodukte betragen 37,5 Prozent. Für Kleidung fallen 11,5 Prozent an, für Schuhe 8 Prozent. Die EU und Britannien könnten nicht einfach darauf verzichten, Zölle in WTO-Höhe zu erheben. Die WTO-Regeln erlauben so etwas nur, wenn das dann auch gegenüber allen anderen Mitgliedern gilt. Autozölle müssten dann etwa auch den Amerikanern und anderen erlassen werden.

Welche britischen Branchen und Unternehmen zittern besonders?

Vor allem die Fahrzeugbranche und ihre Zulieferer machen sich große Sorgen. Die Autohersteller Nissan und Toyota, die größere Werke auf der Insel haben, sind alarmiert. Auch der deutsche BMW-Konzern mit seinem Mini-Werk in Oxford würde getroffen. „Und selbst wenn ein einfaches Freihandelsabkommen kommt, ist die Einhaltung der komplexen Ursprungsregeln für die Autobranche mit ihren komplexen Produkten besonders mühselig“, sagt IfW-Handelsökonom Felbermayr. Auch die Landwirtschaft und die Fischerei würden Probleme bekommen.

Und welche deutschen Branchen oder Unternehmen würden besonders von einem No-Deal-Brexit getroffen?

Die führenden Wirtschaftsverbände warnen seit Monaten vor den Folgen für Export und Lieferketten. Waren im Wert von fast 79 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen 2019 nach Großbritannien exportiert. Gut ein Viertel davon sind Autos und Zulieferteile, gefolgt von Maschinen und Elektronik. Der Anteil von pharmazeutischen Erzeugnissen ist auf knapp 5 Prozent gesunken. Die Importe summierten sich zuletzt auf gut 38 Milliarden Euro. Auffällig ist, dass die deutschen Exporte seit dem Brexit-Votum 2016 Jahr für Jahr sinken. 2015 war Großbritannien noch fünfwichtigster Handelspartner Deutschlands, heute steht es auf Platz sieben.

Warum ist die Fischerei so hart umkämpft?

Der Zugang der EU-Fischer zu den britischen Fanggründen ist einer der Hauptstreitpunkte. Die EU will ihn wie bisher fortschreiben, die Briten reduzieren. Bisher werden die Fangquoten der EU zwischen den Mitgliedsländern aufgeteilt. So dürfen die Briten etwa 9 Prozent des Kabeljaus im Ärmelkanal fischen, die Franzosen 84 Prozent. Es geht um mehr als 100 Fischsorten. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Fischerei ist aber überschaubar. Es geht auf beiden Seiten um weniger als 1 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der EU soll es 180.000 Fischer geben, auf britischer Seite nur gut 12.000. Die Fischer sind in einigen EU-Ländern allerdings wichtige Wählergruppen. Das gilt allen voran für Frankreich, wo Präsident Macron politisch ohnehin mit dem Rücken zur Wand steht. Entsprechend hart ist insbesondere Frankreich aufgetreten.

Wie viel würde ein No-Deal-Brexit volkswirtschaftlich kosten?

Wie hoch der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft ausfallen würde, lässt sich schwer abschätzen. Mit Blick auf die Autoindustrie hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ausgerechnet, dass allein ihr ohne Abkommen Zölle in Höhe von 2 Milliarden Euro im Jahr drohen. Rund 750.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen dem Verband zufolge an den Exporten nach Großbritannien. „Weil niemand weiß, wie ein No-Deal-Brexit wirklich umgesetzt würde, kann man nur Szenariorechnungen anstellen“, betont Felbermayr. Außerdem sei unklar, wie viel der teuren notwendigen Anpassungen die Unternehmen seit dem Brexit-Referendum vom Juni 2016 schon hinter sich gebracht haben. Der Schaden für das Vereinigte Königreich liegt nach den aktuellsten Schätzungen des Kieler Instituts zwischen 0,5 und 2,7 Prozent und für Deutschland zwischen 0,5 und 0,7 Prozent des BIP: mindestens 17 Milliarden Euro – eine jährlich wiederkommende Einbuße wohlgemerkt. Das Londoner National Institute for Economic and Social Research kommt beim Vergleich von No-Deal-Brexit und dem von Johnson vorgeschlagenen Deal auf eine Differenz von gut 2 Prozent BIP für die Briten – eine Einbuße von mehr als 40 Milliarden Pfund.