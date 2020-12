1246 Seiten Brexit-Deal : Was ändert das Abkommen zwischen Großbritannien und der EU?

Was deckt das Freihandelsabkommen ab?

Es geht nicht nur um den Handel mit Waren oder Dienstleistungen. Das 1.246 Seiten lange Abkommen regelt auch den Schutz von Investitionen, Wettbewerb, Staatshilfen, Steuertransparenz, Transport, Energie und Klimaschutz, darüberhinaus Fischereirechte, Datenschutz und die Kooperation der Sozialversicherungen. Der Zusammenarbeit der Justiz ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Was bedeutet die Einigung für den Warenhandel?

Im vergangenen Jahr exportierte die EU 13 Prozent ihrer Waren in das Vereinigte Königreich. Der Anteil der EU an den britischen Exporten lag bei 43 Prozent. Das Volumen des Warenhandels lag zuletzt bei 500 Milliarden Euro. Die EU erzielte dabei einen Handelsüberschuss von rund 110 Milliarden Euro. Hätten sich beide Seiten nicht geeinigt, hätten sie nach den Regeln der Welthandelsorganisation von Anfang Januar an Zölle auf die Einfuhr von Waren erheben müssen. Für Autos etwa hätte ein Zoll von 10 Prozent, für sensible Agrarprodukte wie Käse wären sogar 40 Prozent oder mehr angefallen. Das ist jetzt vom Tisch. Es werden weder Zölle erhoben noch wird die Einfuhr bestimmter Produkte durch Quoten begrenzt. Zudem – und das wäre bei einem harten Brexit nicht der Fall gewesen – ermöglicht das Abkommen weiter reibungslose Warentransporte per Straße und Luft.

Bleibt also letztlich alles beim Alten?

Mitnichten. Die Briten verlassen den Binnenmarkt und die Zollunion und rücken damit stärker von der EU ab als etwa die Schweiz oder Norwegen. Für die Ein- und Ausfuhr von Waren sind damit viel mehr Formalitäten nötig als bisher. Dabei geht es etwa darum sicherzustellen, dass aus Großbritannien eingeführte Produkte die EU-Standards, allen voran für die Gesundheit von Mensch und Tier, erfüllen. Geprüft wird auch, ob ein Produkt tatsächlich aus Großbritannien kommt oder aus einem Drittland (geringfügig weiterverarbeitet) über die Insel „geschleust“ wird, um Zölle zu sparen. Vieles lässt sich technisch vereinfachen, um die Gefahr kilometerlanger Staus an den Grenzen zumindest zu verringern.

Für Autos, Medikamente, Chemikalien, Wein und andere Ökoprodukte haben beide Seiten explizit vereinfachte Verfahren vereinbart. Viel hängt aber auch vom politischen Willen der Beteiligten ab. Die Briten haben angekündigt, auf Kontrollen zunächst weitgehend zu verzichten. Die Franzosen haben hingegen 1300 zusätzliche Kontrolleure eingestellt und intensive Prüfungen angekündigt. Mehr als zwei Drittel des Warenhandels zwischen der EU und Großbritannien laufen über Frankreich.

Was ist mit dem Handel von (Finanz-) Dienstleistungen?

Dienstleistungen können nicht mehr ohne weiteres auf dem Gebiet des anderen erbracht werden. Die bisher relativ leichte gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen entfällt. Das ist für die Briten schmerzhaft, weil 80 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung und 40 Prozent der Ausfuhr in die EU auf diesen Sektor entfallen. Vor allem erzielten die Briten in diesem Sektor einen Handelsüberschuss von rund 20 Milliarden Euro mit der EU. Die britische Finanzdienstleistungsbranche konnte bisher mit einer Art „Pass“ in der gesamten EU ihre Dienste anbieten. Diesen Pass gibt es nicht mehr.

Die EU kann aber auf Fall-für-Fall-Basis entscheiden, die britischen Finanzmarktregeln für einzelne Felder als gleichwertig einzustufen, und Banken und Brokern mit einer solchen „Äquivalenzentscheidung“ den Marktzugang ermöglichen. In zwei auch für die EU wichtigen Feldern hat sie das eben getan. Um eine Entscheidung in den 28 ausstehenden Feldern treffen zu können, fehlen der Kommission aber nach eigenen Angaben noch Informationen dazu, wie die Briten diese künftig regulieren wollten. Die britischen Banken müssen also noch warten.

Nehmen die Briten weiter an EU-Programmen wie Erasmus teil?

Der Studentenaustausch im Rahmen des Erasmus-Programms ist mit dem Jahreswechsel beendet. Die Briten nehmen aber weiterhin am EU-Forschungsprogramm Horizon Europe teil. Das gilt auch für das Kernfusionsprojekt Iter, das Copernicus-Satellitenprogramm oder das Weltallprogramm SST. Sie müssen sich aber auch an der Finanzierung beteiligen.

Was ist mit dem Klimaschutz?