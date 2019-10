Brexit-Einigung : Abschied von London

Populistische Regierende mögen häufig und gerne wilde und verstörende Reden halten. Am Ende des Tages neigen sie gerade auf internationalem Terrain nach viel Brimborium dann doch zu Verhandlungslösungen, in denen ihre ursprünglichen, vermeintlich nicht verhandelbaren Forderungen nicht einmal mehr als Erinnerungsposten Erwähnung finden. Spaltung im eigenen Land zu betreiben und dabei den eigenen Machterhalt nicht aus den Augen zu verlieren, verbraucht offenbar so viele Energien, dass unbarmherzige Konfliktlösungen auf der internationalen Ebene wenig erfolgversprechend erscheinen.

Das gilt für das Wirken des griechischen Premierministers Alexis Tsipras und seines ebenso großsprecherischen wie konfusen Finanzministers Yanis Varoufakis in der Griechenland-Krise vor ein paar Jahren ebenso wie heute für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den britischen Premierminister Boris Johnson. In Verhandlungen mit solchen Politikern darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wer in den vergangenen Jahren Matteo Salvinis Geraune über einen eventuellen Euro-Ausstieg Italiens ernst nahm, war selbst dran schuld.

Das ist ein Grund, warum die von populistischen Regierungen ausgelöste internationale Unsicherheit zwar dem Wirtschaftswachstum in der Welt nicht gut tut, es andererseits aber – jedenfalls bisher – nicht zu jenen schweren wirtschaftlichen Verwerfungen führt, die Pessimisten vorhersagen. Offenbar ist auch Johnson, angekommen in der Realität des Regierungshandelns, zum Schluss gelangt, die wirtschaftlichen (und politischen) Risiken eines Brexits ohne Deal nicht tragen zu wollen. Jedenfalls scheint der britische Premierminister nun bereit, einen Kompromiss mit der Europäischen Union zu schließen, den London viel früher hätte haben können, den der Abgeordnete Boris Johnson seiner Premierministerin Theresa May aber niemals gestatten wollte.

Austritt ist kein Untergang

Bewegt haben sich beide Seiten. Die EU beharrt nicht mehr auf einem Backstop in Irland, dafür akzeptiert Johnson eine Zollgrenze in der Irischen See und damit eine wirtschaftliche Ungleichbehandlung Nordirlands gegenüber dem Rest des Vereinigten Königreichs. Ob der Deal zustande kommt, ist noch nicht abzusehen, denn das Unterhaus in London, dem in der jüngeren Vergangenheit die Fähigkeit zum Ja-Sagen abhanden gekommen ist, müsste ihm zustimmen. In London formiert sich aber bereits ein nicht auf Labour beschränkter Widerstand, von dem abzuwarten bleibt, ob er nur reflexhafter Natur ist. Vielleicht kommt es sogar noch zu einem zweiten Referendum. Die Euphorie, mit der die Finanzmärkte am Donnerstag die Nachrichten von einer Einigung zwischen Johnson und der EU-Kommission begrüßt haben, hielt jedenfalls nicht einmal zwei Stunden.

Angesichts der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen muss Europa, Großbritannien eingeschlossen, das Brexit-Thema endlich hinter sich lassen, das so viele physische und psychische Ressourcen verbraucht hat. Als die Briten für den Abschied votierten, fanden sich auf dem europäischen Kontinent – auch in Deutschland – Sympathisanten, die angesichts einer Unzufriedenheit mit dem Zustand der EU Großbritannien als ein Vorbild betrachteten, dem sich andere anschließen sollten. Alleine die unsäglichen Begleitumstände der britisch-europäischen Separation wird auf absehbare Zeit Trennungswillige in anderen Ländern zurückhalten, auch wenn sich nicht jede Regierung und jedes Parlament so ungeschickt anstellen müssten wie Downing Street und Westminster in den vergangenen Jahren.

Die Europäische Union sollte sich jedoch nicht täuschen: Mit Großbritannien verlässt nicht nur ein Nettozahler das gemeinsame Haus, sondern ein Land, das jenseits einer zuletzt oft erratischen Politik Vorstellungen über Freiheit und Marktwirtschaft pflegt, die im Rest Europas häufig eine knappe Münze sind. Das weiß auch Berlin, wo die Hoffnung herrscht, dass kleinere Länder aus dem Norden des Kontinents, die sich bisher häufig hinter den breiten Schultern Londons versteckt hielten, ihre Stimmen künftig lauter erheben werden.

Doch der sich gelegentlich „Neue Hanse“ oder „Hanse 2.0“ nennende Verbund aus den Niederlanden, Irland, skandinavischen und baltischen Ländern wird Großbritannien in politischer Hinsicht kaum ersetzen können, auch wenn ihre gesamte Wirtschaftsleistung rund 90 Prozent der britischen erreicht. Vielmehr müsste Deutschland eine aktivere Rolle in der Bewahrung marktwirtschaftlicher Prinzipien in der Europäischen Union spielen. Aber eine Bundesregierung, die schon im Inneren den marktwirtschaftlichen Geist vermissen lässt, wird ihn kaum auf der internationalen Bühne propagieren.

Nach einem Brexit wird Großbritannien wirtschaftlich nicht untergehen und sich zumindest zuerst einmal seiner neuen Souveränität erfreuen. Aber auch für Britannien wird es schwierig. Denn in einer interdependenten Welt mit globalen Liefer- und Produktionsketten ist die Mitgliedschaft in einem Verbund wie der Europäischen Union nicht nur nachteilig.