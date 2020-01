Brexit : Die Verhandlungsstrategie der EU steht

Die letzte Hürde nahm der Brexit-Vertrag in Brüssel unspektakulär. Nach der emotionalen Ratifizierung im Europaparlament am Mittwochabend, die im Singen der Europahymne gipfelte, erledigten die 27 verbleibenden EU-Staaten den Schritt am Donnerstag ohne Pomp im „schriftlichen Verfahren“. Die Brexit-Uhr hört an diesem Freitag um Mitternacht auf zu ticken, aber die nächste Uhr tickt schon. Nun beginnen die ungleich komplizierteren Gespräche über das künftige Verhältnis beider Seiten, wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier nicht müde wird zu betonen. Anfang 2021 soll der Vertrag in Kraft treten. Dann läuft die Übergangsfrist ab, in der alles zunächst beim Altem bleibt. Abermals droht ein ungeregeltes Ende.

Deshalb soll es nun Schlag auf Schlag gehen. Am Montag will die Europäische Kommission das Mandat für die Gespräche mit den Briten veröffentlichen. Bis März sollen die Staaten grünes Licht geben. Von dann an will Barnier im Drei-Wochen-Takt verhandeln, das heißt eine Woche Verhandlungen innerhalb von drei Wochen. Wieder droht ein heißer Herbst. Eigentlich muss das Abkommen Anfang November stehen, weil es anschließend noch ratifiziert werden muss, sagen EU-Diplomaten. Das ist eigentlich nur möglich, wenn sich im Verhältnis beider Seiten möglichst wenig ändert. Genau das aber widerspricht den Vorgaben von Premierminister Boris Johnson, der zwar einen möglichst weitgehenden Zugang zum EU-Binnenmarkt, sich aber zugleich nicht mehr den Regeln der EU unterwerfen will.

EU-Diplomaten und Beamte in Brüssel sprechen deshalb schon davon, zunächst eine Art rudimentäres Basisabkommen abzuschließen – und dann weiter zu verhandeln. Darauf, dass Johnson doch noch den Weg für eine Verlängerung der Übergangsfrist frei macht, hofft kaum jemand. Der Austrittsvertrag erlaubt das ohnehin nur bis Juli. Wobei es nicht das erste Mal in den Brexit-Gesprächen wäre, dass vermeintlich Unmögliches möglich wird. Dazu, wie die EU sich die Verhandlungen vorstellt, gibt es inzwischen ein griffiges Schaubild von Barnier, das er den Staaten in internen Runde präsentiert hat. Es liegt der F.A.Z. vor. Das Dach des „Verhandlungsgebäudes“ bildet dabei eine „goldene Regel“: Ein Nicht-EU-Staat darf nicht dieselben Vorteile haben wie ein EU-Staat.

Der wichtigste Verhandlungspunkt ist schwierig

Den Kern des Verhandlungsgebäudes bilden zwei Hälften: die Sicherheitspolitik und die wirtschaftliche Zusammenarbeit, unter die das geplante Freihandelsabkommen, aber auch die Kooperation im Energiesektor, dem Verkehr und der Fischerei fallen. Der letzte Punkt ist vielen Staaten wichtig, da sie künftig nicht mehr in britischem Hoheitsgebiet fischen dürfen. Um ein Druckmittel zu haben, soll er deshalb eng mit den Freihandelsverhandlungen verknüpft werden. Der „schwierigste und zugleich wichtigste Verhandlungspunkt“ aber ist, wie die EU Wettbewerbsverzerrungen verhindert. So heißt es in einem internen sogenanntem Drahtbericht, in dem die EU-Vertretung Deutschlands die Bundesregierung über den Verhandlungsstand informiert. Auch der Bericht liegt der F.A.Z. vor.

„Wir dürfen kein Singapur an der Themse zulassen“, warnen Abgeordnete und Diplomaten unisono. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das „Level Playing Field“ zur Vorbedingungen für die Verhandlungen erklärt. Großbritannien könne wie kein Drittstaat zuvor Zugang zum Binnenmarkt – ohne Zölle und ohne Quoten – bekommen, aber nur wenn es sich an gemeinsame Umwelt-, Sozial- und Arbeitsstandards halte. „Das liegt im gegenseitigen Interesse.“ Vor allem liegt es nicht nur angesichts ihres Überschusses im Warenhandel im Interesse der EU. Zwei Dinge sind unverhandelbar. Sie sind das Fundament des „Hauses“, wie es im Drahtbericht heißt: die Datenschutzstandards und die Börsenäquivalenz. Bei Letzterer geht es vereinfacht gesagt darum, wie stark sich die EU für britische Finanzdienstleister öffnet. Sie ist damit ein wichtiger Faustpfand für sie. Die Schweiz hat das in den Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU schon zu spüren bekommen.

Die Briten wiederum werden alles daran setzen, die EU-Staaten gegeneinander auszuspielen. Der Zeitdruck kommt ihnen dabei zugute, wenn die EU am Ende gezwungen ist, Prioritäten zu setzen, da die für jeden Staat anders aussehen. Erste Risse zeigen sich schon – wie der Drahtbericht zeigt –, trotz aller Bekenntnisse dazu, weiter mit einer Stimme zu sprechen. Das fängt an bei der Frage, wie stark die nationalen Parlamente bei der Ratifizierung des neuen Abkommens eingebunden werden sollen. Frankreich will eine enge Einbindung, um seine roten Linie durchsetzen zu können. Das aber enge den Verhandlungsspielraum ein, warnt Deutschland.

Meinungsverschiedenheiten gibt es in der Frage des „Level Playing Field“. Frankreich oder die Niederlande wollen so weit gehen, dass die Briten auch neue EU-Standards übernehmen müssen. Andere Mitgliedstaaten wie Ungarn, Tschechien oder auch Schweden rufen zu Realismus auf und warnen sogar vor Protektionismus. Der „Spaltpilz“ steckt oft im Detail: Frankreich und Italien fordern robuste Schutzklauseln für Agrarprodukte, die Niederlande und Dänemark legen mehr Wert auf den freien Handel mit Dienstleistungen. Deutschland will, dass Großbritannien weiter beim „EU-Patent“ mitmacht, Frankreich und Spanien sind dagegen. Von kleinen Meinungsverschiedenheiten spricht ein EU-Beamter. Ob es dabei bleibt, werden die nächsten Monate zeigen.