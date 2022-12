Streit um hohe Energiepreise : Breite Kritik an Einigung auf EU-Gaspreisdeckel

Die Einigung der EU-Energieminister auf einen Gaspreisdeckel stößt bei Ökonomen und in der deutschen Wirtschaft auf Skepsis. „Preisdeckel lösen keine Versorgungs­krise, sondern riskieren grundsätzlich die Versorgungssicherheit in Europa“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch, am Dienstag in Berlin. Albrecht von der Hagen, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Familienunternehmer, sagte: „Wenn man die Marktwirtschaft ausschalten will, geht das meist nach hinten los.“ Preise seien Knappheitssignale. Mit dem Gaspreisdeckel, der das Prinzip von Angebot und Nachfrage aushebele, signalisiere die EU den Märkten fälschlicherweise, Gas sei in der EU kein knappes Gut.

Die Folgen seien kaum vorherzusehen, der Nutzen sei nicht belegt, sagte die Chefin des Energieverbands BDEW. Es sei damit zu rechnen, dass die Liquidität der Großhandelsplattform TTF, bei der der Deckel ansetzt, signifikant beeinträchtigt werde. Das würde das Risikomanagement der Unternehmen fundamental verändern und dürfte in der Folge zur Beeinträchtigung der Finanzmärkte führen.

Die EU-Energieminister hatten den Preisdeckel am Montag nach monatelangem Ringen vereinbart (F.A.Z. vom 20. Dezember). Er soll greifen, wenn der Preis drei Tage lang über 180 Euro je Me­gawattstunde und zugleich 35 Euro oder mehr über den Weltmarktpreis für verflüssigtes Gas (LNG) liegt. Nach der Ak­tivierung soll der Preisdeckel stets 35 Euro über dem LNG-Weltmarktpreis liegen. Er ist also dynamisch. Er soll aber nicht unter 180 Euro fallen. Derzeit liegt der Preis unter 120 Euro. Im Sommer war er auf bis zu 350 Euro gestiegen. Berlin hatte sich lange gegen den Preisdeckel gesperrt, weil es darin eine Gefahr für die Gasversorgung sieht. Die Mehrheit der EU-Staaten hofft indes auf niedrigere Preise für Bürger und Unternehmen.

„Leere Hoffnungen“

Der Energieökonom Lion Hirth von der Berliner Hertie School teilt das nicht. „Die Erwartung, dass der Preisdeckel die Energiekosten reduzieren kann, dürfte sich als leere Hoffnung herausstellen“, warnt er. „Wenn wir Glück haben, hat er keine Konsequenzen. Wenn wir weniger Glück haben, richtet er viel Schaden an.“ Wenn der Preisdeckel wirke, werde kaum noch jemand zum staatlich festgelegten Preis verkaufen. Dann könnten die Be­treiber ihre Speicher nicht weiter füllen. Die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage im folgenden Winter steige.

Der Kölner Ökonom Axel Ockenfels nannte die Einigung am Dienstag einen „politischen Kompromiss im europä­ischen Verteilungskampf“. Die europä­ischen Partner müssten sehr hohe Preise zahlen, weil vor allem hierzulande das Gas fehle. Der Preisdeckel solle eine Art Schutzschild dagegen sein. Er könne seine Versprechen aber kaum erfüllen. So seien nur bestimmte Handelsplattformen betroffen. Die Händler könnten außerhalb der Börsen, auf intransparenteren Plattformen oder gleich außerhalb der EU weiter handeln. Zudem würden die Versorger angesichts der regulatorischen Unsicherheit Risikoprämien verlangen.

„Statt gegen den Markt anzukämpfen, wäre es für das Erreichen der politischen Ziele besser, den Markt zu stärken“, sagte Ockenfels. Die EU brauche gemeinsame Anreize zum Gassparen, beim Befüllen der Speicher oder beim Netzausbau.

Effekte wären beänstigend

Georg Zachmann von der Denkfabrik Bruegel äußerte die Hoffnung, dass der Deckel nie ausgelöst wird. Ein Preis von 180 Euro könne zwar leicht erreicht werden. Wegen der gestiegenen LNG-Terminalkapazitäten sei es jedoch unwahrscheinlicher, dass er auch 35 Euro über dem Weltmarktpreis liege. „Die Effekte ei­nes aktivierten Preisdeckels wären aber beängstigend. Es würde kaum mehr Handel stattfinden, da niemand unter dem wahren Preis verkaufen wollte“, sagte er. Die künstliche Preisgrenze könne auch unerwünschte Effekte haben, ohne dass der Deckel aktiviert werde. So könne es für Besitzer eingespeicherten Gases sinnvoller sein, es selbst zu nutzen und so die Speicher zu leeren, bevor der Deckel greife, als es nachher bewirtschaften zu lassen.

„Auf der Habenseite steht, dass eine unproduktive Diskussion endet, was den Politikern hoffentlich ermöglicht, sich auf die strukturelle Lösung der Energiekrise zu fokussieren“, betonte Zachmann. Das könne nur durch aggressive kurzfristige Angebotsausweitung und die Verringerung der Nachfrage geschehen.

Lösch begrüßte, dass Berlin für den De­ckel Sicherheitsvorkehrungen durchgesetzt habe. „Der Deckel muss ausgesetzt werden, sobald Risiken für die Energieversorgungssicherheit, die Finanz­stabilität oder die Gasflüsse innerhalb der EU entstehen“, sagte er. Auch dürfe das Energiesparen nicht konterkariert werden. Bisher ist die EU dabei auf ei­nem guten Weg. Ihr Gaseinsparziel von 15 Prozent hat sie sogar übertroffen. Von August bis November hat sie rund 20 Prozent weniger verbraucht, wie neue Eurostat-Zahlen zeigen. Deutschland allein hat 25 Prozent gespart. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor klargestellt, dass Deutschland nur wegen der Sicherheitsvorkehrungen zugestimmt habe. „Wir haben sehr viele Instrumente definiert, die die Gefahr eines unbedachten Effekts deutlich reduzieren“, sagte er. Wenn die Lieferungen sänken, rationiert werden müssten oder der Handel leide, werde der Deckel ausgesetzt.

Der BDI begrüßte die beiden parallel beschlossenen EU-Gesetze zum gemeinsamen Gaseinkauf und für die schnellere Genehmigung von Wind- und Sonnenparks. „Nur eine Erhöhung des Energieangebots kann der Gasknappheit und da­mit verbundenen hohen Preisen dauerhaft entgegenwirken“, sage Lösch.