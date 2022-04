F.A.Z. exklusiv : Totgesagte Braunkohle soll russisches Gas ersetzen

Aktualisiert am

Ausgerechnet der grüne Minister Robert Habeck könnte längst stillgelegte Braunkohle-Blöcke länger in Bereitschaft halten und aktivieren. Dabei emittiert Braunkohle am meisten Kohlendioxid.

Die Furcht vor Brennstoffknappheiten während des Ukrainekriegs könnte zur Renaissance eines schon totgesagten Energieträgers führen: der Braunkohle. Nach Informationen der F.A.Z. plant ausgerechnet die in Energiefragen grün dominierte Bundesregierung die Verlängerung der sogenannten Sicherheitsbereitschaft für fünf verbliebene Kraftwerksblöcke der Betreiber RWE und Leag mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt.

Zwar emittiert die Braunkohle am meisten Kohlendioxid, weshalb ihr Einsatz möglichst schnell beendet werden soll. Sie ist aber der einzige in Deutschland ausreichend vorhandene Energieträger, der grundlastfähig und regelbar ist und rund um die Uhr zur Verfügung steht. Angesichts der Unsicherheiten über russische Lieferungen denken Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) schon länger darüber nach, Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz zu nehmen und laufende Anlagen zunächst nicht in die Reserve zu schicken.

Das bezog sich bisher auf eine mögliche Verschiebung im Kohleausstiegspfad bis 2030 oder 2038. Neu ist indes die Idee, ältere Braunkohlekraftwerke länger in der Sicherheitsbereitschaft zu belassen und ihr Hochfahren vorzubereiten. Diese Reserve war 2016 lange vor dem Kohleausstiegsbeschluss eingerichtet worden. Sie umfasste ursprünglich acht Blöcke mit einer Leistung von 2,7 Gigawatt oder 13 Prozent der installierten Leistung. Drei davon haben die vierjährige Bereitschaft schon hinter sich und können nicht mehr reaktiviert werden. Die übrigen stünden aber bereit.

Allerdings sind ihre Tage gezählt. Drei sollen zum 1. Oktober vollständig schließen, also noch vor dem Winter, die übrigen ein Jahr später, ebenfalls bevor sich Deutschland von russischem Gas lösen kann. Dieses Stilllegungsszenario soll jetzt geändert werden, wie Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) be­stätigt, in dessen Bundesland das Leag-Kraftwerk Jänschwalde steht. „Ich habe mich beim Bundeswirtschaftsministerium dafür eingesetzt, dass die Sicherheitsbereitschaft der zwei Blöcke in Jänschwalde, die in diesem und im nächsten Jahr ausläuft, verlängert wird, damit man im Falle von Engpässen darauf zurückgreifen kann“, sagte Steinbach der F.A.Z. „So wie ich den Koalitionsausschuss verstanden habe, ist man diesem Wunsch grundsätzlich ge­folgt.“

Sicherheitsbereitschaft statt Abschaltung

Das Protokoll des Ausschusses ziehe unweigerlich Verhandlungen des Bundeswirtschaftsministeriums mit der Leag nach sich. „Ich vertraue darauf, dass das jetzt auch umgesetzt wird.“ Tatsächlich heißt es in den Beschlüssen von SPD, Grünen und FDP vom 23. März: „Wir wollen den Gasverbrauch in der Stromerzeugung kurzfristig reduzieren, indem wir möglichst die Kohlekraftwerke länger in der Sicherheitsbereitschaft halten.“

Auch außerhalb dieser Fälle könne „die Stilllegung von Kohlekraftwerken nach Überprüfung durch die Bundesnetzagentur bis auf Weiteres ausgesetzt werden“. Steinbach präzisierte, die mögliche Verlängerung stehe im Zusammenhang mit potentiellen Gaslieferausfällen aus Russland. „Bei der Stromversorgung werden wir nach meiner Einschätzung nicht auf größere Probleme stoßen, bei der Wärme könnte das aber regional oder lokal der Fall sein“, sagte er. „An Jänschwalde hängt die Wärmeversorgung der Region, insbesondere der Stadt Cottbus.“

Wichtig sei, die Versorgung für den Winter 2022/2023 sicherzustellen, möglicherweise müssten die Kraftwerke dann zum ersten Mal aus der Sicherheitsbereitschaft ans Netz gehen: „Werden die Blöcke erst einmal endgültig stillgelegt, sind sie sehr schwer wieder in Gang zu bringen.“ Den bisherigen Plänen nach en­det die Bereitschaft des einen Blocks im Oktober, die des anderen ein Jahr später.

Klage gegen Tagebau

Die Bereitschaft soll jetzt um anderthalb Jahre verlängert werden, um die kommenden beiden „Problemwinter“ abzusichern. „Wichtig ist, das Personal und die benötigte zusätzliche Kohle rechtzeitig zu besorgen“, so Steinbach. „Insofern bedarf es Verhandlungen des Bundeswirtschaftsministeriums mit den Betreibern, wie eine Verlängerung der Sicherheitsbereitschaft vertraglich zu ge­stalten ist.“

Allerdings bestehen noch Unklarheiten. So hatte das Verwaltungsgericht Cottbus Mitte März nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe entschieden, dass der zu Jänschwalde gehörende Tagebau demnächst nicht mehr weiterbetrieben werden darf. Steinbach sieht das gelassen: „Nach den heute mir bekannten Informationen ist die Leag nicht auf den Tagebau in Jänschwalde angewiesen.“ Der Betriebsrat hatte mit Blick auf die unklare Versorgungslage im Krieg allerdings gewarnt: „Das ist ein Urteil, das die Stromversorgung in Deutschland unsicherer und teurer macht.“

Wollen Konzerne lieber das einfache Geld?

Der RWE-Konzern unterhält zwei Braunkohleblöcke in Niederaußem und einen in Neurath, die eigentlich im Oktober 2022 und Oktober 2023 aus der Sicherheitsbereitschaft fallen sollen. Beide Unternehmen bestätigen Kontakte zur Regierung über eine mögliche Verlängerung, wollen aber keine Details nennen. Habecks Haus spricht von einem „kontinuierlichen Austausch“ mit allen Akteuren. „Auch bei den Kohlekraftwerken müssen wir natürlich schauen, dass wir die bestehenden Instrumente sinnvoll nutzen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sagte eine Sprecherin. Es gehe dabei „konkret“ um die Sicherheitsbereitschaft. Diese setze voraus, dass der Betrieb nach Aufforderung durch die Übertragungsnetzbetreiber innerhalb von zehn Tagen reaktiviert werden könne.

Aus der Branche ist allerdings auch zu hören, dass die Betreiber daran kein großes Interesse hätten. Die Aktivierung sei nie nötig gewesen, es fehlten Erfahrung, Personal, Brennstoffe in den Anlagen – und der Status quo sei gut bezahlt: 2016 wurden den Betreibern 1,6 Milliarden Euro für die nicht genutzten Blöcke zugesagt, 230 Millionen im Jahr.