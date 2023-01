Klimaproteste : Brauchen wir die Kohle unter Lützerath?

Aktualisiert am

Ein zum Teil schon abgerissener ehemaliger Bauernhof in Lützerath Bild: dpa

Polizisten stehen mit dem Rücken zur Abbruchkante, hinter ihnen gräbt sich ein Schaufelradbagger immer näher an Lützerath heran. Solche Bilder prägen die aktuelle Debatte darüber, ob Deutschland die Kohle unter dem Dorf in Nordrhein-Westfalen benötigt.

Klar ist, dass Lützerath ein Symbol für den Kampf gegen die Kohle geworden ist. Aktivisten argumentieren aber auch, dass Deutschland die Kohle unter Lützerath gar nicht brauche und verweisen dabei auf wissenschaftliche Un­tersuchungen. Haben Sie Recht?

Oft verweisen die Aktivisten auf eine Kurzstudie, die von der kohlekritischen Kampagne „Europe Beyond Coal“ in Auftrag gegeben wurde. An der Kurzstudie haben unter anderem die Technische Universität Berlin und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gear­beitet. Sie kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Die Kohle unter Lützerath wird nicht zur Stromversorgung benötigt.