Brasiliens Präsident Bolsonaro : „Der Amazonas gehört uns, nicht euch“

Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro hat seine Pläne verteidigt, den Amazonas-Regenwald wirtschaftlich zu erschließen. In seiner ersten Pressekonferenz mit ausländischen Korrespondenten im Regierungspalast in Brasilien attackierte er am Freitag europäische Regierungschefs, die in seinen Augen unter einer „ökologischen Psychose“ leideten: „Der Amazonas gehört uns, nicht euch“, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg den seit Januar 2019 amtierenden Präsidenten, der sich aufgrund seines Politikstils des Spitznamen „Tropen-Trump“ eingefangen hat.

Zahlen des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung (INPE), wonach die Abholzung im Amazonaswald zwischen Juni 2018 und Juni 2019 um 88 Prozent zugenommen hat, nannte er falsch und kündigte an, den Institutsleiter für eine Erklärung herbeizuzitieren.

Bolsonaro lud andere Länder dazu ein, mit Brasilien zusammenzuarbeiten und die Biodiversität im Amazonasbecken auszuschöpfen, wie er es ausdrückte. Zum wiederholten Mal forderte er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu auf, seiner Einladung zu folgen und den Amazonas-Regenwald zu besuchen. Sie sollten sich vor Ort vergewissern, wie viel Wald noch immer unberührt sei.

Die Justiz ermittelt

Europäische Regierungschefs haben sich immer wieder besorgt über Bolsonaros Umweltpolitik gezeigt. Irland und Frankreich drohen sogar damit, das jüngst auf den Weg gebrachte Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten (darunter Brasilien) zu kippen, sollte sich das Vorgehen des Präsidenten im Amazonas-Regenwald nicht signifikant ändern.

Davon zeigte sich Bolsonaro bislang unbeeindruckt. So will seine Regierung Geld aus dem von Norwegen und Deutschland finanzierten Amazonas-Fonds zweckentfremden, das Waldgesetz aufweichen und Strafen für Umweltsünder lockern. Sogar die brasilianische Justiz untersucht inzwischen den umweltpolitischen Kurs des Präsidenten und beantragte kürzlich eine Untersuchung gegen das Umweltministerium. Der Behörde wird zur Last gelegt, die Einhaltung von Gesetzen nicht zu kontrollieren und nichts gegen illegale Abholzung zu unternehmen.

Bolsonaro verfügte schon vor einigen Monaten zudem, das Amt der Bemessung der Indianerländer von der Indianerbehörde FUNAI auf das Landwirtschaftsministerium zu übertragen – ein erster Schritt hin zu mehr Einfluss der Agrarwirtschaft und der Industrie auf das hochsensible Ökosystem am Amazonas. Der Präsident wittert das große Geschäft: Der Handelskrieg zwischen China und Amerika könnte den Handelspartner Brasilien in den Fokus der Chinesen rücken. Besonders der Bedarf an Sojabohnen, die als Futtermittel für Masttiere verwendet werden, ist angesichts der wachsenden chinesischen Bevölkerung groß. Brasilien ist der größte Sojalieferant der Welt und profitiert von den im Handelskrieg verhängten chinesischen Importzöllen auf amerikanisches Soja.

„Grüne Lunge“ des Planeten

Zwar ist der brasilianische Regenwald durch ein Moratorium vor der Abholzung insbesondere für den Anbau für Soja geschützt. Doch umgehen Landwirte dieses, indem sie die Weideflächen ihrer Rinder zu Sojaplantagen umfunktionieren und stattdessen ihre Viehherden weiter in den Regenwald treiben.

Im vergangenen Jahr schaffte es Brasilien laut Zahlen des Projekts Global Forest Watch (GFW) auf einen traurigen Spitzenplatz: 1,35 Millionen Hektar an ursprünglichem Regenwald seien dort unter anderem Weideflächen zum Opfer gefallen. Urwälder der ältesten Generation, die aus jahrhunderte-, teils sogar jahrtausendealten Bäumen bestehen, halten besonders viel Kohlenstoff gespeichert und können – einmal abgeholzt – nicht wieder in ihren Originalzustand zurückversetzt werden.

Mehr zum Thema 1/

Die Entwaldung im Amazonas-Regenwald ist angesichts des fortschreitenden Klimawandels von besonders großer Relevanz. Denn der Amazonaswald ist einer der wichtigsten globalen CO2-Speicher der Welt, er wird auch die „grüne Lunge“ des Planeten genannt. Schon heute setzen Rodungen im Amazonas jedes Jahr mehr als 500 Millionen Tonnen CO2 frei. Hinzu kommen ungefähr 160 Millionen Tonnen durch die Entwaldung der Savannen.

Züricher Forscher betonten jüngst die Relevanz intakter Wälder für den Klimaschutz: „Der Klimawandel kann durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung“, heißt es in ihrem Bericht. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will dem Waldschutz in Zukunft einen größeren Stellenwert in der Bekämpfung des Klimawandels einräumen und nannte die Wiederaufforstung diese Woche eine große Aufgabe.