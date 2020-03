Präsident düpiert Presse : Bolsonaro lässt Bananen verteilen

Aktualisiert am

Wenn Jair Bolsonaro vor seine Residenz tritt, machen sich die Journalisten auf allerlei gefasst. Kaum eine Gelegenheit lässt der brasilianische Präsident aus, um einen Spruch oder eine Beleidigung loszuwerden. Am Mittwoch übertraf er sich selbst. An seiner Stelle schickte Bolsonaro einen Parodisten mit Präsidentenschärpe vor, der den Journalisten unter anderem Bananen verteilte. Dabei hätte es einigen Erklärungsbedarf gegeben.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Am selben Tag wurden die Wachstumszahlen für das vergangene Jahr bekanntgegeben. Und die gaben keinen Anlass zum Lachen: Das Bruttoinlandsprodukt Brasiliens legte im Jahr 2019 lediglich um 1,1 Prozent zu. Ökonomen und die Regierung waren zu Beginn des vergangenen Jahres noch von bis zu 2,5 Prozent ausgegangen. Doch der erhoffte Sprung nach zwei Jahren des schwachen Wachstums blieb aus. Der schwache Konsum der brasilianischen Haushalte und des Staates, weniger Investitionen und Exporte haben dazu beigetragen.

Befremden an der Wall Streeet

Neben externen Faktoren wie dem Handelskrieg zwischen Washington und Peking kommen interne Faktoren hinzu, insbesondere die politische Instabilität. Die Regierung hat sich in einen Kampf mit dem Kongress verstrickt, wo Bolsonaro keine klaren Mehrheiten hat. Die von Investoren ersehnten Reformen kommen nicht wunschgemäß voran. Die Zirkusnummer am Mittwoch kam vor diesem Hintergrund nicht gut an.

Selbst an der Wall Street in New York wurde die Aktion Bolsonaros mit Befremden wahrgenommen. Man hatte sich mehr Ernsthaftigkeit erhofft. Doch Bolsonaro versteht wenig von Wirtschaft. Er überlässt das Feld seinem Wirtschaftsminister Paulo Guedes. Der rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 2 Prozent oder mehr. Zuvor war von 2,4 Prozent die Rede. Die brasilianische Wirtschaft beschleunige, gab er sich optimistisch. Doch das Szenario ist ungewiss, gerade wegen des Coronavirus und den Reaktionen der Finanzmärkte.

Der brasilianische Real ist in den vergangenen Tagen eingebrochen. Der Dollar hat die Marke von 4,50 überschritten. Eine geringere Aktivität Chinas und ein Einbruch der Rohstoffpreise würden Brasiliens Wirtschaft hart treffen, warnen Ökonomen. China ist der Hauptabnehmer von brasilianischen Rohstoffen und Agrargütern.