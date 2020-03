Bosch-Chef im Interview : „Schon im April wird der Schnelltest in Deutschland erhältlich sein“

Herr Denner, „mein Traum ist es, dass wir den Krebs besiegen“ – das haben Sie im Jahr 2012 gesagt, kurz nachdem Sie Bosch-Chef geworden sind. Wer so eine Vision hat, muss sich fragen lassen, was ein Konzern wie Bosch in Zeiten der Corona-Pandemie tut.

Bosch hat rasch gehandelt und einen Corona-Schnelltest entwickelt. Unseren Forschern ist gelungen, innerhalb von nur sechs Wochen einen Schnelltest zur Marktreife zu bringen, der Infektionen mit dem COVID-19-Virus in weniger als zweieinhalb Stunden verlässlich feststellt. Der Test wird direkt am Ort der Behandlung durchgeführt, also im Krankenhaus oder der Arztpraxis. Umwege über Labore und damit lange Wartezeiten für Patienten entfallen. Patienten erhalten schnell Gewissheit und Infizierte können direkt isoliert und behandelt werden. Der Kampf gegen den Krebs bleibt eine große Herausforderung für die Medizin und daher werden auch wir uns weiter engagieren. Bereits 2016 haben wir gemeinsam mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus und der Stiftung das Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen (RBCT) in Stuttgart gegründet. Aktuell aber steht die Eindämmung der Corona-Pandemie im Fokus. Dazu leistet unser neuer Schnelltest kurzfristig einen Beitrag.

In den Grundstein für das Bosch-Forschungszentrum legten Sie damals ein „Lab on a chip“. Bis heute hatte man in dieser Sache von Bosch nichts Großes mehr gehört. War das Corona-Virus ein neuer Impuls?

Aus der Forschung an genau diesem „lab on a chip“-Verfahren ist unser Analysegerät Vivalytic hervorgegangen, auf dem der neue Corona-Schnelltest durchgeführt wird. Vivalytic ist eine offene Plattform für molekulare Labordiagnostik. Sie testet Patientenproben auf Krankheitserreger aus dem Bereich der Infektiologie. Gemeinsam mit unserer Forschung und Vorausentwicklung hat Bosch Healthcare Solutions außerdem das Atemanalysegerät Vivatmo entwickelt, das Asthmapatienten mehr Sicherheit im Alltag und mehr Lebensqualität verschafft. Es ist das weltweit erste Heimmessgerät, das die allergische Entzündung in der Lunge anhand des Biomarkers FeNO misst. Asthmatiker gelten auch bei COVID-19 als Risikogruppe. Gerade hier ist es wichtig, dass das Asthma möglichst gut unter Kontrolle ist.

Sie sagen selbst „Zeit ist einer der entscheidenden Faktoren“. Nun hat Bosch schon einmal gehörig Tempo gemacht mit der Entwicklung des Schnelltests in nur sechs Wochen. Die Frage stellt sich nun: Wie schnell kann so etwas in die Breite kommen, denn man braucht ja auch die entsprechenden Analysegeräte von Bosch. Wie sieht die Planung konkret aus?

Schon im April wird der Schnelltest in Deutschland erhältlich sein. Sukzessive werden wir ihn auch außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas anbieten. Die Vivalytic-Geräte sind ebenfalls bereits im Markt und verfügbar. Auf einem Gerät können in 24 Stunden bis zu zehn Tests durchgeführt werden. Wir prüfen gerade, wie die Produktionskapazität ausgeweitet werden kann. Der Schnelltest kann vor allem auch dazu beitragen, die kontinuierliche Einsatzfähigkeit der Ärzte und des Pflegepersonals aufrecht zu erhalten. Wer nachweislich nicht infiziert ist, kann weiter Erkrankte behandeln und betreuen.

Unter Ihrer Ägide hat Künstliche Intelligenz Einzug gehalten im Bosch-Konzern. Ist das der Treibstoff für ein Wiederaufleben der Medizintechnik? Sie hatten früher ja schon mal große Ambitionen in Sachen Telemedizin.

Der COVID-19-Schnelltest funktioniert ohne Künstliche Intelligenz. Grundsätzlich spielt Künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor aber schon eine große Rolle. Beispielsweise hat Bosch ein Diagnosegerät entwickelt, das mikroskopische Aufnahmen von Körperzellen erstellt und mithilfe maschinellen Lernens, also mit künstlicher Intelligenz, analysiert. In Ländern wie beispielsweise Indien kann das Vivascope genannte Gerät den Mangel an Pathologen und Laborressourcen kompensieren. In nur 15 Minuten erstellt die künstliche Intelligenz eine automatische Auswertung und liefert Hinweise auf mehr als 30 mögliche Erkrankungen.

Abgesehen von der Medizintechnik: Kann Bosch helfen? Mit Fachleuten, Gebäuden oder gar Maschinen, die dringend notwendige Dinge herstellen?

Wie viele andere Unternehmen auch prüfen wir derzeit, wie und was wir mit unseren Kompetenzen sowie gegebenenfalls mit Fertigungsknow-how und -kapazitäten beitragen können. Denkbar sind auch konzertierte beziehungsweise koordinierte Aktionen gemeinsam mit anderen Unternehmen. Auch hierzu stehen wir in Gesprächen, die kurzfristig zu Aktivitäten führen sollen. Aktuell bewerten wir auch Ideen und Initiativen von Mitarbeitern auf Machbarkeit und vor allem auf rasche Umsetzbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung geltender Regularien wie Zulassungsverfahren.

Was macht Corona mit Bosch? Steht das Unternehmen still oder ist alles im Hintergrund in Bewegung für den Neustart? Wagen Sie eine Prognose, wie man auf diese Pandemie am Ende dieses Jahres blicken wird?

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im Griff, medizinisch, politisch, medial und auch wirtschaftlich. Zwei Dinge stehen derzeit bei uns im Fokus: Was kann unser Beitrag zur Eindämmung der Pandemie sein? Dazu haben wir den Schnelltest entwickelt. Dazu haben wir umfangreiche Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter ergriffen. Doch wir müssen auch die Auswirkungen von Corona auf Bosch bewältigen. Dazu passen wir auf der ganzen Welt unsere Kapazitäten in Produktion und Verwaltung an die sinkende Nachfrage und an behördliche Vorgaben an. Für eine Prognose oder gar Bewertung der Pandemie ist es noch zu früh. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass zuvor Unvorstellbares plötzlich Realität werden kann. Das setzt eine Gesellschaft, aber auch Unternehmen unter Druck. Was mich zuversichtlich stimmt, ist das große Engagement und der Teamgeist, der auch in dieser anspruchsvollen Zeit bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu spüren ist. Alle ziehen an einem Strang, um diese große Herausforderung zu meistern.