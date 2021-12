Impfkampagne : Großbritannien ist Deutschland mal wieder voraus

In Großbritannien und Dänemark scheint sich die Omikron-Variante derzeit besonders rasant auszubreiten, was die Regierung in London wieder in einen hektischen Krisenmodus geworfen hat. Ihre Antwort besteht aus einer beschleunigten Impf-Boosterkampagne und neuen Restriktionen des sozialen Lebens, die auch auf die wirtschaftliche Erholung einen Schatten werfen.

Nach Schätzungen der UK Health Security Agency soll die Zahl der täglichen Neuinfektionen durch Omikron schon auf 200.000 geklettert sein - allerdings sind die allermeisten komplett ohne Symptome. Das wäre eine gewaltige Dunkelziffer gegenüber den offiziell gemeldeten positiven Covid-19-Tests, die bislang bei einem Drittel davon lagen. Gesundheitsminister Sajid Javid machte sich die Zahl 200.000 zu eigen. Der wissenschaftliche Chefberater Chris Whitty entwarf nach Aussagen aus Parlamentskreisen vor Tory-Abgeordneten ein „apokalyptisches“ Szenario über den Anstieg der Corona-Zahlen in der Weihnachtszeit. Dennoch erhob sich gegen Premierminister Boris Johnson die bislang größte Tory-Revolte seiner Amtszeit. Fast 100 konservative Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen das Gesetzespaket mit neuen Restriktionen.

24 Millionen Briten sind geboostert

Zu den neuen beschlossenen Maßnahmen zählen die Pflicht zum Maskentragen in Einzelhandelsgeschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Einführung eines Impfpasses für Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und der allgemeine Rat zum Homeoffice statt Arbeiten im Büro. Besonders gegen den Impfpass reagieren viele Tories allergisch. Nur aufgrund der Stimmen der Labour-Opposition bekamen die Gesetze eine breite Mehrheit.

Parteiübergreifende Unterstützung gibt es für die Impf-Boosterkampagne, für die Johnson einen Jahresendspurt versprochen hat. Schon 24 Millionen der rund 66 Millionen Einwohner auf der Inselhaben die dritte Impfdosis erhalten. Jetzt seien eine Million Impfungen pro Tag das Ziel, so der Premier. Bis Neujahr soll „jeder über 18 in England die Chance auf seinen Booster bekommen“, sagte Johnson. Später wurde klar, dass die Chance sich auf eine Anmeldung für den Impftermin bezieht, das Boosterprogramm wird sich tatsächlich wohl bis in den Februar oder länger hinziehen. Der tatsächliche Durchschnitt der Drittimpfungen nähert sich gerade einer halben Million pro Tag – mit deutlich steigender Tendenz. Zum Vergleich: In Deutschland hat bisher etwas mehr als ein Viertel der Menschen - konkret 21,5 Millionen - eine Auffrischungsimpfung erhalten. Am Dienstag wurden knapp eine Million Dosen verimpft.

Die Nachfrage ist in Großbritannien jedenfalls gewaltig, zeitweilig brachen die Internetseiten des Gesundheitsdienstes NHS für die Anmeldungen zusammen. Anders als in Deutschland gibt es keine Meldungen über größeren Mangel an Impfstoff, aber an vielen Sofort-Impfstationen, wo man ohne Anmeldung die Spritze bekommen kann, bilden sich lange Schlangen. Nach zwei Stunden kann man es aber schaffen, der NHS beweist gerade eine hohe Leistungsfähigkeit. Für die dritten Impfungen wird fast nur noch Pfizer/Biontech oder Moderna verwendet, Astra-Zeneca kaum, weil die Wirksamkeit geringer ist. Der einst mit Stolz gesehene britische Impfstoff aus Oxford wird überwiegend in Entwicklungsländer exportiert.

Das britische Gesundheitssystem NHS ächzt in der Corona-Zeit besonders, aber es bricht nicht zusammen. Trotz der vermuteten extrem hohen Neuinfektionszahlen ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen bislang noch immer vergleichsweise moderat. Mitte der Woche kamen 850 Corona-Patienten ins Hospital, die Kurve ist seit November sogar etwas gefallen. Dies wird auf die erfolgreiche frühe Impfkampagne und die schon recht hohe Immunisierung der Bevölkerung durch hohe Ansteckungsraten zwischen 30.000 und 50.000 pro Tag seit dem „Freiheitstag“ Mitte Juli zurückgeführt. Die Zahl der Todesfälle von Patienten „mit Corona“ ist auch moderat, besonders gemessen an den früheren Wellen. Von Panik wegen Omikron ist in der Bevölkerung wenig zu spüren. In den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt nach wie vor ein erheblicher Anteil der Passagiere ohne Maske.

Für die Wirtschaft bedeutet Omikron einen Dämpfer, der ihre hochfliegenden Hoffnungen auf eine kräftige Erholung zerstört. Die Reise- und Flugbranche klagt über die neuen Test- und Quarantäne-Pflichten, erste Airlines rufen wieder nach Staatshilfe. Seit vergangener Woche, als Johnson den „Plan B“ wegen Omikron verkündete, sind die Stimmungsindikatoren der Verbraucher etwas gesunken, wie die Volkswirte der Bank of America melden. Der Industrieverband CBI glaubt noch an gut 5 Prozent Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr, die Deutsche Bank hat ihre Prognose für Großbritannien für 2022 auf nur noch 3,5 Prozent gesenkt.

Andere Daten sehen aber gut aus: Die Arbeitslosigkeit ist auf 4,2 Prozent gefallen, die Insel nähert sich fast wieder dem Vollbeschäftigungsmodus vor der Corona-Krise. Viele Unternehmen suchen verzweifelt nach Mitarbeitern, es gibt mehr als eine Million offene Stellen. Einstiegsgehälter und Anfangsboni steigen deutlich, zuletzt um 5 Prozent. Allerdings bleibt nach Abzug der Inflation kaum ein realer Gewinn. Am Mittwoch gab das Statistikamt bekannt, dass die Teuerungsrate schon auf 5,2 Prozent geklettert ist. Das macht die bevorstehende Sitzung der Notenbank am Donnerstag besonders spannend. Die Frage ist, ob die Bank of England erstmals eine Straffung der Geldpolitik durch eine Zinserhöhung wagt. Ökonomen des Internationalen Währungsfonds hatten sie zuletzt aufgerufen, nicht inaktiv zu bleiben.