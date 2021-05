Bonus-Zahlungen : Wenn das Gehalt drogenabhängig macht

Die Aale in London haben ein Drogenproblem. Genauer gesagt: Sie koksen, was das Zeug hält. Nirgendwo in Europa berauschen sich die Bewohner so häufig mit dem weißen Pulver wie in der britischen Hauptstadt, und über die menschlichen Ausscheidungen verseuchen die Drogen das Abwasser und dann die Themse. Die Aale im Fluss bekommen die volle Dröhnung ab. Das Kokain lagert sich in ihren Gehirnen ab, ihre Muskelzellen zerfallen, sie leiden unter Stress und Hyperaktivität. Eigentlich müssten die Tiere zur Fortpflanzung zum offenen Meer schwimmen. Doch in ihrer Verfassung können sie die nötigen Fettreserven für die lange Reise nicht anfressen und sterben.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge

Die Londoner Lokalpolitik ist alarmiert. Nicht direkt über die Aale (deren Zustand reiht sich weit hinten ein in der Liste der Probleme der Stadt), aber über die Verursacher ihres Leids. Shaun Bailey, der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Bürgermeisterwahl vor einer Woche, hat im Wahlkampf das Problem offen benannt: In den Büros der Londoner City, in den großen Banken und Versicherungen, werde zu viel gekokst. Um dem Ganzen Einhalt zu gebieten, warb Bailey deshalb für die Einführung von systematischen Kokaintests in den großen Unternehmen der Stadt.