Neues Bauprojekt in Bonn : Ein Konzert-Turm für die Beethovenstadt

In Bonn soll ein neuer Turm am Rand der Rheinaue den Post-Tower deutlich überragen. Das 80 Millionen Euro teure Projekt des Unternehmers Horst Burbulla ist höchst umstritten. Er setzt auf einen Bürgerentscheid.

Alle Bonner Bürger bekommen in den nächsten Wochen Post von ihm. Mit aufwendig gestalteten Grußkarten wirbt Horst Burbulla für sein viel diskutiertes Vorhaben namens „Aire“. Die Fotomontagen zeigen ein sehr ausgefallenes, gläsernes Bauwerk nahe dem Bonner Rheinufer. Mit dem kitschigen Lüstergehänge sieht es aus, als wäre ein Kronleuchter auf den Kopf gestellt worden. Der 61 Jahre alte Bonner Unternehmer will auf einem städtischen Parkplatz am Rand der Rheinaue einen transparenten Turm bauen, der mit 220 Metern Höhe den benachbarten Post-Tower (162,5 Meter) deutlich überragen würde. Eine „Attraktion“ für die 330.000-Einwohner-Stadt schwebt ihm vor, „etwas ganz Besonderes“.

Christine Scharrenbroch Freie Autorin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Mitten in der Bonner Innenstadt stellt Burbulla seine 80 Millionen Euro teure Idee in einem angemieteten Showroom vor. Sportlich in rote Turnschuhe, Jeans und weißes Hemd gekleidet, eilt er zwischen den großformatigen Leuchtbildern hin und her, zeigt das 2,5 Meter hohe Turm-Modell, einen kurzen Film und eine Präsentation auf einer Virtual-Reality-Brille. Zwei gläserne Gondeln und ein Aufzug in der mittig plazierten, tragenden Betonsäule sollen die Besucher zu einer Aussichtsplattform auf 154 Metern befördern. Oder noch höher auf 166 Meter, wo ein drehbarer Konzertsaal für bis zu 1100 Gäste nebst Gastronomie geplant ist. Ein Stahlnetz mit 6000 Glaselementen soll einen weiten Ausblick erlauben. Verankert werden soll der Turm auf 60 Betonpfählen in 22 Metern Tiefe.