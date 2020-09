Nongfu Spring : Mit Wasser über Nacht zum drittreichsten Chinesen

Nach der fünften Klasse musste er die Schule verlassen. Nach der Universität wurde er erst mal Journalist. Dann verkaufte er Pillen mit Schildkrötenpulver. Zhong Shanshan, geboren im Jahr 1954 in der ostchinesischen Stadt Hangzhou, hat ein bewegtes Leben hinter sich – und seit dem Börsengang seines Mineralwasserunternehmens am Dienstag ist er nun auf einen Schlag der drittreichste Mensch in China, unter anderen hinter dem Alibaba-Gründer Jack Ma.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Die Plastikflaschen von Nongfu Spring mit ihrem rot-weißen Etikett finden sich in China in jedem Eckladen, aber auch auf den Konferenztischen in den Vorstandsetagen riesiger Staatskonzerne. Das Unternehmen, dessen Vorgängerfirma Zhong Shanshan im Jahr 1996 gegründet hat und an dem er einen Anteil von 84 Prozent hält, hat seinen Umsatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf rund 24 Milliarden Yuan (3 Milliarden Euro) gesteigert.