Sanktionen am Finanzmarkt : Börsenbetreiber ICE streicht russische Wertpapiere

Nach S&P, MSCI und anderen Anbietern schließt nun auch der Betreiber der New York Stock Exchange russische und belarussische Titel aus seinen Indizes aus. Das ist eine Folge der Sanktionen und schnürt den Zugang zu Märkten ab.

Der Handel steht derzeit unter dem Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Bild: AFP

Der US-amerikanische Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) hat sich einem Bund von Gegenparteien angeschlossen, die russische Schuldentitel aus Rentenindizes ausschließen. Das ist eine Folge der weitreichenden wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen, die nach dem Angriff auf die Ukraine verhängt wurden.

Überdies wird ICE auch Werpapiere des russischen Verbündeten Belarus nicht mehr akzeptieren. Schulden beider Länder werden Ende dieses Monats zum Preis von null aus den Indizes gestrichen, teilte das Unternehmen, das unter anderem die New York Stock Exchange betreibt, am Freitagabend mit.

Auch andere Anbieter von Börsenindizes wie JP Morgan Chase und S&P Dow Jones, MSCI und Bloomberg haben schon russische und belarussische Titel ausgeschlossen. Die Ankündigungen folgten einem Austrocknen der Marktliquidität für alle Wertpapiere, die mit Russland zu tun haben, nachdem die Vereinigten Staaten und europäische Länder Sanktionen gegen Russland verhängt hatten.

Bis die Wertpapier wieder in Indizes eingeschlossen werden, werde von künftigen Gesetzen und Regulierungen sowie Beratungen innerhalb des Unternehmens abhängen, teilte ICE mit. „Diese Veränderungen wurden in Abstimmung mit dem Wortlaut und dem Geist der Sanktionen sowie den Regeln und Regulierungen, die unser Geschäft bestimmen“, hieß es in der Mitteilung.