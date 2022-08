Schnäppchen an der Börse? : Geldanlage in unruhigen Zeiten

Es ist nicht gewagt anzunehmen, dass der Dax auf neue Rekorde klettern wird. Je größer das Risiko eines Investments an der Börse ist, desto höher können aber auch die Renditen sein.

Ein Mitarbeiter der Salzgitter AG arbeitet an einer Stahlpfanne: Die Aktien des Unternehmens sind derzeit günstig zu haben. Bild: dpa

Manche Aktien gibt es an der Börse gerade fast ge­schenkt. Salzgitter zum Beispiel. Der Stahlhersteller wird mit 1,4 Milliarden Euro bewertet, bei einem erwarteten Jahresgewinn von einer Milliarde Euro. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd macht Re­kord­gewinne von erwartet 18 Milliarden Euro in diesem Jahr und ist an der Börse mit 54 Milliarden Euro bewertet. Üblicherweise ist der Börsenwert zehn- oder fünfzehnmal so hoch wie der Gewinn.

Aber diese Zeiten sind nicht üblich. Die Reedereien profitieren von Lieferengpässen und können derzeit fast jeden Preis für ihre Dienstleistung verlangen. Aber wie lange noch? Die in die Höhe geschossene Inflation macht Zinserhöhungen nötig. Die könnten vielleicht zu einer Rezession führen. Dann haben die Reedereien erst mal wieder Flaute. Stahlkonzerne wie Salzgitter bangen um das dringend benötigte Gas für die energieintensive Herstellung ihrer Produkte. Aber wird es das Gas in ein paar Monaten noch in ausreichender Menge geben? Oder werden viele Industriebetriebe stillstehen?

Mehr Risiko, mehr Rendite

Lauter Fragezeichen. An der Börse als Risiko bezeichnet. Je größer aber das Risiko, desto höher sind auch die Renditen, mit denen das Risiko entlohnt wird. Einem jungen Unternehmen namens Amazon vor zwanzig Jahren Geld gegeben zu haben, das war mutig. Niemand konnte sicher abschätzen, ob der Onlinehandel funktioniert, ob er ein profitables Geschäft wird. Die mutigen Geldgeber der ersten Stunden wurden üppig entlohnt. Wer heute Amazon Geld gibt, kann nicht mehr mit einer derart extremen Rendite rechnen. Zu klar ist schon der absehbare Erfolg des kundenfreundlichsten und größten Onlinehändlers der Welt, zudem mit ertragreichem Cloud-Geschäft obendrein. In solch funktionierende Geschäftsmodelle zu investieren, das ist auf mittlere Sicht nur selten eine schlechte Idee gewesen. Das kann auch in Krisenphasen wie derzeit funktionieren.

Andere Geschäftsmodelle sind weniger gut absehbar. Die möglichen Renditen sind höher, die Verlustrisiken aber auch. Ist es aber nicht geradezu absurd, angesichts von Inflation, Zinserhöhungen, drohender Rezession und möglichem Gasmangel jetzt Geld am Kapitalmarkt anzulegen? Dazu lässt sich zweierlei sagen: Die meisten Aktienkurse sind in diesem Jahr um 10 bis 30 Prozent eingeknickt. Alle genannten Herausforderungen sind wohlbekannt. Sie führen zu extrem niedrigen Bewertungen mancher Aktien mit besonders hohem Risiko. Sie haben aber auch insgesamt das Preisniveau an den Aktienmärkten sichtbar gesenkt. Viele Risiken sind eingepreist.

Zum Zweiten sollte der Blick über spezifisch deutsche Schwierigkeiten hinausgehen. Weder in den Vereinigten Staaten noch in China, also den beiden wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, droht ein Gasmangel und eine Stilllegung von Produktionsanlagen. Das ist eine sehr deutsche und teilweise europäische Sorge. Die Amerikaner haben mit hoher Inflation zu kämpfen. Die Chinesen mit den Folgen ihrer strengen Corona-Politik.

Die deutschen Unternehmen ha­ben im zweiten Quartal in dieser Gemengelage gute Geschäfte ge­macht. Die Umsätze sind auf Rekordhoch gestiegen, die Gewinne allerdings etwas gesunken. Ein mögliches Rezept, um in solch unsicheren Zeiten am Kapitalmarkt zu bestehen, ist das der Halbierung. Mit der Hälfte des für Geldanlagen zur Verfügung stehenden Kapitals ins Risiko gehen. Mit Blick auf sehr günstige Bewertungen von Daimler, BMW oder Volkswagen kann sich das lohnen.

Alle haben Federn gelassen

Keine Aktie im Dax steht auf Rekordhoch, alle haben Federn gelassen. Der Vorteil des Hälfte-Prinzips: Chancen werden nicht verpasst, aber die Risiken sind halbiert. Das Geld an der Seitenlinie kann jederzeit zum Nachkaufen genutzt werden, falls die Kurse Kapriolen schlagen.

Wer regelmäßig in Aktien oder Fonds spart, der muss gar nichts tun. Einfach weitersparen. Das macht den Charme der Sparpläne aus. Über den richtigen Zeitpunkt muss nicht nachgedacht werden, der wird garantiert erwischt, weil dauernd gekauft wird. Langfristig investiert zu sein ist ohnehin die beste Strategie. Als der Dax 1988 gegründet wurde, hätten der Kalte Krieg, Rezessionsängste und Gedanken an den Crash vom Oktober 1987 die Aktienanlage verleiden können. Doch von 1000 Punkten an gestartet, ging es trotz aller Krisen und Kriege immer weiter bergauf. Mehr als 16.000 Punkte sind der Rekord vom Januar dieses Jahres. Aktuell sind es 13.500 Punkte. Es ist nicht wirklich gewagt anzunehmen, dass die gut 16.000 Punkte nicht der letzte Rekord waren.