Die aktuell hohe Inflation bringt es mit sich, dass die Preise in vielen Bereichen teilweise deutlich ansteigen. Das gilt auch für „langweilige“ Finanz- und Versicherungsprodukte. Laut der Ratingagentur Fitch dürften steigende Preise bei der Erneuerungsrunde in der Rückversicherungsbranche im Januar 2023 dazu führen, dass die versicherungstechnischen Margen der Rückversicherer um 4 Prozent steigen. Konzerne wie den Dax-Konzern Munich Re und dessen Aktionäre dürfte das freuen. Es mag für manchen zynisch sein, aber neben der Inflation haben auch der Krieg in der Ukraine sowie die höhere Zahl an teuren Naturkatastrophen zu deutlichen Preissteigerungen zu Beginn des neuen Jahres geführt.

Besonders stark waren die Preisanstiege bei Sach- und Spezialrückversicherungen. Die meisten Sachrückversicherungsmärkte, die in den Jahren 2021 und 2022 große Naturkatastrophenschäden zu verzeichnen hatten, erlebten laut Fitch Preiserhöhungen von 20 bis 60 Prozent. Der Hurrikan Ian aus dem vergangenen Herbst trug beispielsweise sogar zur Verdoppelung einiger Preise in den Vereinigten Staaten bei.

Neugeschäft zu höheren Preisen

Wie teuer das Jahr 2022 wegen der Naturkatastrophenschäden war, hatte Munich Re in einer Analyse dargelegt. Der Gesamtschaden wurde auf 270 Milliarden Dollar beziffert, während die versicherten Schäden bei 120 Milliarden Dollar gelegen haben sollen. Damit war das vergangene Jahr abermals ein besonders schadenintensives Jahr – jedoch nicht ganz so intensiv wie 2021, als der Gesamtschaden bei 320 Milliarden Dollar gelegen hatte.

Für Rückversicherer wie Munich Re bedeuten die hohen Naturkatastrophenschäden tendenziell, dass immer mehr Marktteilnehmer den Wert des Versicherungsschutzes erkennen und dem Dax-Konzern auf diese Weise ein besseres Neugeschäft und Preissteigerungen bescheren. So ist es unter anderem auch zu erklären, dass die Aktie von Munich Re im Börsenjahr 2022 gemeinsam mit dem Nivea-Hersteller Beiersdorf die beste Kursentwicklung im Dax aufwies. Trotz eines von Unsicherheiten geprägten Marktumfeldes stand ein Kursplus von knapp 17 Prozent zu Buche. Die Aussicht auf das Erreichen des Allzeithochs bei 397 Euro sorgt für weitere Kursfantasien.

Für ebensolche hatte auch das Management von Munich Re gesorgt, als man Mitte Dezember für das Geschäftsjahr 2023 nach neuer Rechnungslegung einen Gewinn in Höhe von 4,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Für das abgelaufene Geschäftsjahr lag die Prognose zuletzt laut alter Rechnungslegung bei 3,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten betrug der entsprechende Wert bei 1,9 Milliarden Euro.

Eine solch positive Entwicklung dürfte es dem Management erlauben, weiterhin für eine attraktive Dividendenpolitik zu sorgen. Für 2021 lag die Ausschüttung bei 11,00 Euro je Aktie, was beim aktuellen Aktienkurs von 325 Euro einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent entsprechen würde.

Analysehäuser sehen weiteres Kurspotenzial

Auf Analystenseite wird für die Aktie weiteres Kurspotenzial gesehen. Bei Barclays wurde vor kurzem das Kursziel für die Munich-Re-Aktie von 320 auf 340 Euro angehoben und das „Overweight“-Rating bestätigt. Hauptgrund dafür sind die deutlichen Preissteigerungen bei der Erneuerungsrunde. Auch J.P. Morgan rechnete im Zuge der Preiserneuerungsrunde mit „positiven Nachrichten“. Berenberg-Analyst Michael Huttner stellt wiederum heraus, dass steigende Zinsen den Versicherungsprämien Auftrieb verliehen würden – genau dafür sorgen die Notenbanken mit ihrer gelpolitischen Straffung.

Aktienkurs Munich Re MÜNCH. RÜCK -- -- (--) London SE Int. Level 1 Xetra Tradegate Stuttgart Schweiz OTC Lang & Schwarz Frankfurt Schweiz Schweiz Brüssel Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Finanz- und Versicherungswerte sind dennoch nicht gerade die beliebtesten Aktien der Deutschen. Zu riskant augenscheinlich das Geschäft – auf dem ersten Blick schadet schließlich eine größere Zahl von Naturkatastrophen der Versicherungsbranche, müssen doch entsprechende Auszahlungen an die Versicherten getätigt werden. Auf der anderen Seite haben eben gerade mittel- bis langfristig größere Schäden und das damit einhergehend zunehmende Bewusstsein, Versicherungen abzuschließen, positive Effekte auf die Gewinnsituation bei Versicherern und Rückversicherern wie Munich Re.

Mehr zum Thema 1/

Dass man als Aktionär an einem langfristigen soliden und renditesicheren Unternehmen beteiligt ist, zeigt die langfristige Kursentwicklung der Munich-Re-Aktie. Aus einem Investment von 10.000 Euro im Jahr 2013 wurden bis heute mehr als 23.000 Euro. Aktuell ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 bewertet. Der Gewinn von einem Euro kostet also acht Euro. Das ist im Vergleich zum Dax mit einem KGV von 14 günstig. Auch die langfristige Ausschüttungspolitik des Konzerns ist beachtenswert. Bereits seit 29 Jahren werden Dividenden fortlaufend, ohne zwischenzeitliche Senkung, gezahlt.