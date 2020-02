Aktualisiert am

Konzern in der Krise : Boeing zieht im Januar keine neuen Aufträge an Land

Boeing präsentiert sich aktuell auf der Luftfahrtmesse in Singapur. Bild: AP

Boeing hat im Januar wegen des 737-MAX-Debakels erstmals seit 1962 keinen einzigen Auftrag erhalten. Auch bei den Auslieferungen sah es im vergangenen Monat nicht rosig für den Airbus-Konkurrenten aus. Der amerikanische Konzern brachte lediglich 13 Maschinen an die Kunden, wie der Flugzeughersteller am Dienstag mitteilte. Im Januar 2019 hatte Boeing netto noch 45 Aufträge erhalten und 46 Flugzeuge ausgeliefert. Die meisten Kunden halten sich wegen des Flugverbots nach zwei Abstürzen derzeit mit neuen Aufträgen für die 737-MAX zurück.

Das MAX-Debakel hatte dem Flugzeughersteller zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich stand 2019 ein Minus von 636 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Gewinn von fast 10,5 Milliarden Dollar in den Büchern gestanden. Insgesamt kostete das Desaster um den einstigen Verkaufsschlager Boeing bisher rund 15 Milliarden Dollar. Das amerikanische Unternehmen arbeitet derzeit mit den Flugaufsichtsbehörden zusammen, um die Wiederaufnahme des kommerziellen Flugbetriebs der Max wieder zu ermöglichen. Diesen Prozess will Das Unternehmen bis Mitte dieses Jahres abschließen.

Hohe Nachfrage nach Airbus-Flugzeugen

Der europäische Rivale Airbus startete dagegen mit einem kräftigen Auftragsschub ins neue Jahr. Nach Abzug von Stornierungen kamen im Januar Order über 274 neue Verkehrsjets herein. Die Auslieferungen laufen jedoch bei beiden Flugzeugherstellern äußerst schleppend. Airbus, das in seiner gesamten Produktpalette mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, übergab nur 31 Flugzeuge im Januar. In Boeing Bilanz stehen sechs 787 Dreamliner sowie drei 737-Jet-Modelle, dem Vorgängermodelle der 737 Max.

Boeing darf keine Flugzeuge vom Typ Max mehr ausliefern, bis die Aufsichtsbehörden das Startverbot aufheben, was die Ergebnisse drückt. Das Unternehmen stoppte die 737 Produktion im letzten Monat ein und lagerte mehr als 400 Flugzeugen in den Vereinigten Staaten ein.