Bob van Dijk : Der Mann hinter Europas neuem IT-Giganten

Aktualisiert am

Bob van Dijk führt seit 2014 den südafrikanischen Medien- und IT-Konzern Naspers. Dessen internationale Sparte ist jetzt unter dem Namen Prosus an die Börse in Amsterdam gegangen. Für Erstaunen sorgt van Dijks Gehalt.

Im weißen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, offenem Kragen und mit einem siegessicheren Lächeln: so ist Bob van Dijk in dieser Woche zum Börsendebüt von Prosus in Amsterdam erschienen. Wie es sich für einen Niederländer gehört, hatte er sich schwungvoll auf einem Holland-Fahrrad auf den Weg gemacht.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Der 47 Jahre alte van Dijk ist Chef des südafrikanischen Medien- und Internetkonzerns Naspers, der seine umfangreichen Beteiligungen an internationalen Internetunternehmen jetzt unter dem Namen Prosus an einen europäischen Börsenplatz gebracht hat. Prosus hat einen Marktwert von 125 Milliarden Dollar, ist damit die Nummer drei an der Euronext-Börse und kann sich als größter auf Konsumenten orientierter Internetkonzern Europas bezeichnen.