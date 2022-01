Aus für das E-Auto : BMW stellt den i3 ein

Aktualisiert am

Mitarbeiter im BMW-Werk Leipzig arbeiten in der Montage des i3. Bild: dpa

Die Produktionszeit des BMW i3 fällt nun doch kürzer aus als geplant. Der skurrile Elektrowagen des Münchner Autoherstellers soll im Sommer eingestellt werden. Das kündigte ein Konzernsprecher am Freitag an und bestätigte damit die Information des britischen Magazins „Autocar“.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte BMW-Chef Oliver Zipse in seinem ersten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Herbst 2019 dem i3 eine Verlängerung bis 2024 in Aussicht gestellt: „Der i3 wird weiter produziert werden, keine Frage“, erklärte Zipse und nannte das erste weiß-blaue Steckdosenauto eine „Ikone“.

Seiner Zeit voraus

Tatsächlich war BMW zum Verkaufsstart im September 2013 seiner Zeit voraus. Der i3 wurde als erstes Elektroauto auf einer eigenen Plattform entwickelt, die kein anderes Modell im Konzern nutzt. Der Erfolg blieb lange aus, gerade in den ersten Jahren verkaufte sich der i3 sehr schlecht.

Bis zum Juli dieses Jahres dürften im Werk in Leipzig insgesamt 250.000 i3 vom Band gelaufen sein. Dann wird die Fabrik für die Produktion des Elektromodells BMW iX1 und des Mini Countryman umgerüstet. Der Countryman soll in Leipzig auch in einer vollelektrischen Version gebaut werden.