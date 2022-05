BMW-Chef im Interview : „Diese Wette gehe ich nicht ein“

Herr Zipse, Sie warnen davor, den Verbrennungsmotor im Auto vorzeitig abzuschreiben. Welchen Ihrer Kunden würden Sie dennoch heute schon zu einem rein elektrischen BMW raten?

Gerald Braunberger Herausgeber. Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Das entscheidet jeder Kunde selbst. Darum geht es ja bei der Technologieoffenheit, auf die wir bei BMW setzen. Wir drängen niemanden in die eine oder andere Richtung. Die Elektromobilität wird unser mit Abstand wichtigster Wachstumsmotor sein. Spätestens 2030 wird BMW 50 Prozent des weltweiten Absatzes mit batterieelektrischen Autos erzielen – in einigen Regionen wird der Anteil sogar deutlich höher liegen. Gleichzeitig verkaufen wir in Europa noch immer eine sechsstellige Zahl von Dieselfahrzeugen jährlich. Zugleich hat in den ersten drei Monaten keiner unter den etablierten Premiumherstellern weltweit so viele batterieelektrische Autos verkauft wie BMW.