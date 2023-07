Der frühere Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Olivier Blanchard, warnt davor, die soziale Ungleichheit aus dem Blick zu verlieren. Sie werde „in allen Ländern als ein sehr großes Problem wahrgenommen, und ich glaube nicht, dass man das ignorieren kann“, sagte er im Gespräch mit der F.A.Z. am Rande einer Konferenz des Centre for Economic Policy Research an der Wirtschaftshochschule Paris School of Economics. Das gelte insbesondere für sein Heimatland Frankreich.

Zwar klaffe zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit eine Lücke, betont Blanchard, der im Dezember 75 Jahre alt wird, als Neukeynesianer gilt und bis 2015 in Diensten des IWF stand. Was Frankreich angehe, sei die tatsächliche Ungleichheit geringer als in vielen anderen Ländern. Auch sei diese in den vergangenen 20 Jahren nicht – wie viele glaubten – gestiegen, sondern gesunken. Dennoch müsse sich die Politik mit dem Thema befassen, mahnt der Ökonom, denn es sei gesellschaftlich brisant.