Fintech-Plattform Bitpanda : Das großzügigste Einhorn aus Wien

Auf der Wiener Investmentplattform Bitpanda können Anleger mit Kryptowährungen und Gold handeln. Als Arbeitgeber bindet das mit mehr als einer Milliarde Euro bewertete Fintech mit ungewöhnlichen Mitteln Beschäftigte an sich.

Die Bitpanda-Gründer um Eric Demuth (rechts) haben in wenigen Jahren eine sehr wertvolle Fintech-Plattform geschaffen. Bild: Bitpanda

Im Zuge der schwierigen Personalsuche überraschen Unternehmen mit ungewöhnlichen Angeboten. Dazu gehört die Wiener Technikschmiede Bitpanda mit großzügigem Freizeit-Möglichkeiten. Unbegrenzter voll bezahlter Jahresurlaub ist ab sofort Teil davon für die tausend Beschäftigten, wie das Management in dieser Woche ankündigte.

Zudem gibt es zwei zusätzliche sogenannte Erholungspausen jährlich und die Option, an bis zu 60 Arbeitstagen im Jahr von einem Ort der Wahl aus zu arbeiten. Außerdem wird 20 Wochen voll bezahlter Elternurlaub geboten. Bitpanda hat gegenwärtig mehr als zehn Knotenpunkte in ganz Europa, darunter einen Standort in Wien sowie Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bukarest, Dublin, Krakau, London, Madrid, Mailand und Zürich.

Eric Demuth, Vorstandsvorsitzender von Bitpanda und Mitgründer, sagt: „Wir wollen, dass Bitpanda der Ort ist, der Beschäftigten alles bietet, was sie brauchen, um professionell sowie persönlich zu wachsen und mit einer der sich am schnellsten verändernden und anspruchsvollen Branchen Schritt zu halten“.

Florierende Fintech-Plattform im Wert von einer Milliarde Euro

Über die Plattform des Start-ups Bitpanda, die in Deutschland unter anderem mit der gleichnamigen App präsent ist, können Nutzer Bitcoin, andere Kryptowährungen und Gold handeln. Das Fintech wurde 2014 gegründet und ist mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Es zählt nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Nutzer. Damit gilt es als eine der florierendsten Fintech-Plattformen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Innovationskraft von digitalisierten Vermögenswerten und der Technik über dezentrale Datenbank (Blockchain) zu nutzen, um die Barrieren zum Investieren abzubauen.

Bitpanda könnte mit diesem pionierartigen Vorstoß in Österreich dem Fachkräftemangel besser begegnen als andere Unternehmen. Längst sind die Personalengpässe nicht nur im IT-Segment zum Problem geworden, sondern überall. Der Bericht „Risk in Focus 2022“ der gemeinsam von den Instituten für Interne Revision aus verschiedenen Ländern erstellt wurde, zeigt die Gefahren, aber auch Chancen in diesem Bereich auf.

Vor allem bei IT-Arbeitsplätzen geht die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auf, mittlerweile ist die Personalfrage aber in fast allen Branchen und auf allen Ebenen evident. Die Pandemie hat dieses Problem beschleunigt: durch Fernarbeit oder hybrides Arbeiten, dezentrale Teams und höhere Anforderungen an digitale Kenntnisse, aber auch durch mangelnde Mitarbeiterbindung und dadurch bedingte Abgänge.