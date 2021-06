Bitcoin in El Salvador : Präsident mit Laser-Augen

In seinen Profilen in den sozialen Netzwerken zeigt sich der salvadorianische Präsident Nayib Bukele neuerdings mit leuchtenden Laser-Augen. Das sogenannte „Meme“ hat sich in den vergangenen Wochen unter den Anhängern der Kryptowährung Bitcoin verbreitet, die ihre Laserstrahlen so lange aus ihren Profilbildern schießen wollen, bis der Kurs der digitalen Währung 100.000 Dollar erreicht.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Auch prominente Figuren aus Politik und Wirtschaft haben sich dem Trend angeschlossen, allen voran Tesla-Chef Elon Musk, der ein ausgewiesener Bitcoin-Verehrer ist. Nun gehört auch Bukele zu ihnen. Und er hat in der Szene schon Heldenstatus erlangt. Wenige Tage nach seiner Ankündigung, Bitcoin in El Salvador neben dem amerikanischen Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, hat er Tatsachen geschaffen und dem Parlament eine entsprechende Gesetzesvorlage vorgelegt, die am Dienstag angenommen wurde.