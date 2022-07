Mehr Geld für Arbeitslose : Bis zu 50 Milliarden Euro für höhere Hartz-IV-Sätze

Die Ampel will Hartz IV reformieren. Sozialverbände und -politiker überbieten sich in Forderungen nach höheren Sozialtransfers. Eine Studie lässt erahnen, um wie viel Geld es dabei geht.

Geht es nach Sozialverbänden und Sozialpolitikern, dann haben die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein neues Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV vor allem einen großen Mangel: Die monatlichen Geldleistungen für die Transferbezieher werden damit nicht in dem von ihnen gewünschten Ausmaß erhöht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte Heils Vorlage als „inkonsequent“ und verlangte einen Regelsatz von 678 Euro im Monat für alleinlebende Erwachsene. Das wären 229 Euro oder 51 Prozent mehr als heute. Neben der Geldleistung zahlen die Jobcenter den Beziehern schon heute eine Wohnung inklusive Heizkosten.

„Worauf es ankommt, ist, was die Menschen am Ende im Portemonnaie haben“, erklärte Verbandsgeschäftsführer Werner Hesse. Wer ein „armutsfestes Bürgergeld“ wolle, müsse den Regelsatz um „mindestens 50 Prozent“ erhöhen. Ähnlich reagierte die Diakonie. Heil habe „die zentrale Frage nach der Höhe der Regelsätze ausgeklammert“. Etwas zurückhaltender gab sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: Sie zog als Maßstab die beschlossene Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro heran, die einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. „Wie der Mindestlohn müssen auch die Regelsätze in der Grundsicherung kräftig steigen“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Heil hält das für zu wenig

Offen ist bisher aber nicht nur, wie eine politische Mehrheit dafür gefunden werden könnte. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist keine grundlegende Neubemessung der Regelsätze vereinbart: Die FDP wendet sich auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen dagegen, weil sie Leistungsbeziehern vor allem den Einstieg in Arbeit erleichtern will. Zugleich aber stellt sich die Frage, wie so etwas finanziert werden sollte, denn für den Bundeshaushalt ginge es dabei schnell um jährliche Mehrbelastungen in zweistelliger Milliardenhöhe.

Einen Eindruck davon geben Berechnungen, die das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 2021 im Rahmen eines Gutachtens für die Grünen veröffentlicht hat: Ein um 50 Euro im Monat höherer Regelsatz führte demnach zu einer zusätzlichen Etatbelastung von bis zu 18 Milliarden Euro im Jahr. Ein um 100 Euro höherer Regelsatz zöge Mehrausgaben und Mindereinnahmen von bis zu 31 Milliarden Euro im Jahr nach sich. Und als Extremvariante berechneten die Forscher damals, entsprechend einer Forderung der Grünen, eine Regelsatzerhöhung um 171 Euro im Monat. Sie wurde mit bis zu 49 Milliarden Euro veranschlagt.

Die Beträge sind deutlich höher, als man vermuten könnte, wenn man die jeweiligen Erhöhungen auf den aktuellen Arbeitslosengeld-II-Etat von 21 Milliarden Euro im Jahr überträgt. Das hat zwei wesentliche Ursachen: Zum einen ist der steuerliche Grundfreibetrag an die Höhe der sozialstaatlichen Grundsicherung gekoppelt und müsste dann entsprechend steigen – was zu erheblichen Steuermindereinnahmen führt, die den Berechnungen zufolge ungefähr die Hälfte der ermittelten Mehrbelastung ausmachen. Zum anderen wächst mit jeder Regelsatzerhöhung der Kreis der Transferberechtigten; und dies verleitet womöglich dann Hunderttausende Arbeitnehmer dazu, weniger zu arbeiten, da sich dies dann weniger lohnt. Lässt man diesen Effekt beiseite, kostet eine Regelsatzerhöhung um 50 Euro der ZEW-Berechnung zufolge insgesamt 8,6 Milliarden Euro, davon 4,4 Milliarden Euro an direkten Mehrausgaben für Arbeitslosengeld II.

Nach aktueller Gesetzeslage dürfte der Regelsatz zum 1. Januar 2023 um ungefähr 20 Euro im Monat steigen. Die Erhöhung berechnet sich aus dem Lohn- und Preisanstieg im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022. Auch Arbeitsminister Heil hält das aber für zu wenig. Er will daher mit seinem Gesetzespaket eine neue Berechnungsmethode einführen, die zu höheren Geldleistungen führt. Da es in der Koalition bisher keine Einigkeit darüber gibt, hat er zunächst einmal nur angekündigt, einen konkreten Vorschlag dazu im September nachzureichen.